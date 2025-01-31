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Дрони атакували найбільший НПЗ північного регіону Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Дрони атакували найбільший НПЗ північного регіону Росії
Ярославський нафтопереробний завод – це найбільший нафтопереробний завод північного регіону РФ
фото з відкритих джерел

Вночі в районі Ярославського НПЗ лунали вибухи, а згодом було перекрито дороги поблизу

Під нічну атаку дронів, ймовірно, також потрапив Ярославський нафтопереробний завод (НПЗ), відомий як «Славнефть-ЯНОС». Про це передають російські ЗМІ.

Місцеві жителі повідомляли, що чули вибухи у районі НПЗ. Крім того, дороги до заводу було перекрито.

Дрони атакували найбільший НПЗ північного регіону Росії фото 1
Ярославський нафтопереробний завод – це найбільший нафтопереробний завод північного регіону Росії з потужністю переробки понад 15 млн тонн сировини на рік. Обсяг переробки за перше півріччя 2024 року становив 7,3 млн тонн, випуск автобензинів – 1,3 млн тонн, дизельного палива – 1,9 млн тонн, мазуту – 2,2 млн тонн, авіагасу – 0,8 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що дрони атакували нафтопереробний завод у Волгограді «Лукойл-Волгограднафтопереробка» – це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ, потужність підприємства становить 14,8 млн тонн.

Також вибухи лунали у Воронезькій області. Проте про результати атаки поки невідомо.

Нагадаємо, триває 1073-й день повномасштабної війни. Противник завдав 44 авіаударів, скинувши при цьому 88 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 1007 дронів-камікадзе та здійснили понад 4600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: дрон нафтопродукти росія війна завод вибух

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