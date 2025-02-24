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Сирський про третю річницю великої війни: Світ не вірив, що ми вистоїмо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сирський про третю річницю великої війни: Світ не вірив, що ми вистоїмо
Головнокомандувач ЗСУ назвав одну з визначальних рис великої війни
фото з відкритих джерел

За словами генерала, за три роки ворог втратив майже 870 тис. солдатів та офіцерів

Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, провели низку ефективних оборонних, а також наступальних операцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Світ не вірив, що Україна вистоїть, але український народ гідно стримує удари ворога. Ми розгромили російське наступальне угруповання, відкинули загарбників від Києва, звільнили північ України, Харківщину та Херсон», – каже він.

За словами Сирського, головна здатність Сил оборони – діяти асиметрично.

«Курська операція тому підтвердження. Вона запобігла ворожому наступу на Сумщину й Харківщину. Вперше за 11 років ми перенесли масштабні бойові дії на територію противника та продовжуємо утримати сотні квадратних кілометрів Курщини», – зазначив генерал.

Водночас просування на сході окупантам дається дорогою ціною. За три роки противник втратив майже 870 тис. солдатів та офіцерів (із них безповоротні втрати росіян становлять близько 250 тис. осіб), понад 10,1 тис. танків, 21,1 тис. бойових броньованих машин, 23,3 тис. артсистем.

«Своїми уміннями та стійкістю наші воїни стримують противника, який переважає нас числом і ресурсами. Пишаюся кожним і кожною, хто боронить нашу державу! Маю честь бути Головнокомандувачем таких воїнів у такий час», – додав головком.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

До слова, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

Як відомо, у ніч проти 24 лютого російські дрони вчергове атакували Київську область. У Броварському районі уламки ворожого безпілотника влучили у недобудовану багатоповерхівку. 

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Теги: Олександр Сирський ЗСУ війна окупанти

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