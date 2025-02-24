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Три роки спротиву. Зеленський звернувся до українців у річницю вторгнення РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Три роки спротиву. Зеленський звернувся до українців у річницю вторгнення РФ
Глава України подякував українцям за героїзм
скріншот з відео

Президент України: «Три роки вдячності. Три роки абсолютного героїзму українців»

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережах.

Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

«Три роки спротиву. Три роки вдячності. Три роки абсолютного героїзму українців. Пишаюся Україною! Дякую всім, хто захищає її та допомагає. Всім, хто працює на Україну. І вічна памʼять кожному, хто віддав своє життя заради нашої держави та людей», – каже він.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російські дрони вчергове атакували Київську область. У Броварському районі уламки ворожого безпілотника влучили у недобудовану багатоповерхівку. 

До слова, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

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Теги: війна Володимир Зеленський президент

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