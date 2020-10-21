Кому і де в Києві роблять безкоштовні тести на коронавірус



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Тести на коронавірус роблять у державних медзакладах і в приватних лабораторіях

Направлення на безкоштовний тест дає лише лікар

Безкоштовні тести в державних медзакладах і лабораторіях роблять пацієнтам із підозрою на коронавірус і тільки за рекомендацією лікаря. Про це мер Києва Віталій Кличко розповів під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ.

«Безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус можуть зробити тільки пацієнтам, у яких є підозра на захворювання. Визначає це виключно лікар! – сказав Кличко. – Пацієнту із симптомами коронавірусу необхідно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем. Його номер телефону є в декларації, на сайті лікарні або в реєстратурі мед закладу».

Він наголосив, що сімейному лікареві потрібно саме зателефонувати, а не йти на прийом. Лікар дізнається про симптоми та ухвалює рішення про необхідність зробити ПЛР-тест. Далі, за потреби, до пацієнта додому направляють мобільну бригаду, фахівці якої відбирають біоматеріал для ПЛР-тесту.

Якщо до лікаря додзвонитися не вдалося, а в пацієнта погане самопочуття - висока температура, ускладнене дихання та загальна слабкість, – необхідно викликати «швидку» за номером 103. Медики оцінять стан хворого і визначать, чи є необхідність у госпіталізації. При госпіталізації, пацієнтам із підозрою на коронавірус ПЛР-тест також роблять безкоштовно.

«Якщо ж ви досі не підписали декларацію із сімейним лікарем, це можна зробити і зараз – онлайн, через систему helsi.me. Тоді ви зможете консультуватися зі своїм лікарем по телефону та не ходити без потреби в медзаклади. Не наражати себе та інших на можливу небезпеку, – сказав Кличко. – Ті ж люди, які хочуть перевіритися без рекомендацій лікаря, збираються закордон, чи повернулися в країну – повинні розуміти, що державні лабораторії сьогодні перевантажені. І, якщо є потреба в перевірочному тестуванні, – можуть це зробити в приватних лабораторіях», – зазначив Кличко.

Коронавірус в Україні

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Як повідомлялося, за минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 559 осіб. Це на 97 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 19 жовтня було 462 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 31869 випадків захворювання на Covid-19.

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Із приходом осені і похолоданням розпочався ще й сезон захворюваності на грип та ГРВІ. Тільки минулого тижня в столиці зареєстрували понад 8 тисяч хворих на грип та ГРВІ.