Путін готує на 9 травня важливу заяву – The Daily Mail

У Великій Британії вважають, що президент РФ використає цю дату для оголошення масової мобілізації

Активізація військових дій армією Росії на Донбасі та півдні України пов'язана з бажанням продемонструвати якісь «перемоги» до 9 травня, щоб диктатор Володимир Путін міг озвучити їх громадянам своєї країни саме в цей день. До такої думки, принаймні донедавна, схилялися чимало експертів.

Проте у Великій Британії вважають, що президент РФ використає цю дату для оголошення масової мобілізації населення заради вирішального удару по Україні, повідомляє The Daily Mail.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес 29 квітня заявив, що одним із аргументів Путіна про організацію масового призову населення в армію стане оголошення нової війни «нацистам» усього світу. У Кремлі сподіваються, що це надихне населення країни, більша частина якого перебуває під впливом пропаганди з державних телеканалів, іти до лав армії,

«Ми бачили низку заяв Путіна про те, що «спецоперація» стає війною, що «це опосередкована війна» та «нацисти всюди», що «вони не тільки в Україні, а й у НАТО їх повно». Я думаю, він спробує відмовитись від своєї «спецоперації». Він готує ґрунт для того, щоб сказати: «Дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса», – заявив Воллес.

Попри постійні погрози на адресу України з боку вищого російського керівництва, на полі бою армії РФ не все вдається. Лише на кількох ділянках фронту є тактичне просування військ і техніки на кілька кілометрів, а про створення «котлів» для частин української армії на Донбасі не йдеться, пише британське видання.

Раніше ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що найбільш очевидна ціль президента РФ Володимира Путіна до 9 травня – це захоплення Маріуполя.