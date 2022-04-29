  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Путін готує на 9 травня важливу заяву – The Daily Mail

    Путін покличе росіян на війну з &laquo;нацистами&raquo; усього світу - Путін готує на 9 травня важливу заяву – The Daily Mail
    Путін покличе росіян на війну з «нацистами» усього світу
    фото з відкритих джерел

    У Великій Британії вважають, що президент РФ використає цю дату для оголошення масової мобілізації

    Активізація військових дій армією Росії на Донбасі та півдні України пов'язана з бажанням продемонструвати якісь «перемоги» до 9 травня, щоб диктатор Володимир Путін міг озвучити їх громадянам своєї країни саме в цей день. До такої думки, принаймні донедавна, схилялися чимало експертів.

    Проте у Великій Британії вважають, що президент РФ використає цю дату для оголошення масової мобілізації населення заради вирішального удару по Україні, повідомляє The Daily Mail.

    Міністр оборони Великобританії Бен Воллес 29 квітня заявив, що одним із аргументів Путіна про організацію масового призову населення в армію стане оголошення нової війни «нацистам» усього світу. У Кремлі сподіваються, що це надихне населення країни, більша частина якого перебуває під впливом пропаганди з державних телеканалів, іти до лав армії,

    «Ми бачили низку заяв Путіна про те, що «спецоперація» стає війною, що «це опосередкована війна» та «нацисти всюди», що «вони не тільки в Україні, а й у НАТО їх повно». Я думаю, він спробує відмовитись від своєї «спецоперації». Він готує ґрунт для того, щоб сказати: «Дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса», – заявив Воллес.

    Попри постійні погрози на адресу України з боку вищого російського керівництва, на полі бою армії РФ не все вдається. Лише на кількох ділянках фронту є тактичне просування військ і техніки на кілька кілометрів, а про створення «котлів» для частин української армії на Донбасі не йдеться, пише британське видання.

    Раніше ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що найбільш очевидна ціль президента РФ Володимира Путіна до 9 травня – це захоплення Маріуполя.

    Читайте також: Яким буде парад на 9 травня у Москві. Путін дуже образив Лукашенка
    Теги: росія окупанти міністр НАТО війна путін парад Україна Ілля Пономарьов президент населення окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін готує на 9 травня важливу заяву – The Daily Mail