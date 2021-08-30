«Слуги народу» хочуть вивести з Prozorro ще одну сферу держзакупівель

Юридичні послуги для Національного банку планують закуповувати без тендерів

Дія Закону України «Про публічні закупівлі» не буде поширюватися на юридичні послуги, закупівля яких здійснюється Національним банком України для представництва його інтересів. Відповідний законопроєкт зареєстровано 18 серпня.

Автором законопроєкту є народний депутат від «Слуги народу», голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. На його думку, наявна на сьогодні процедура закупівель послуг є досить тривалою та такою, що створює певні перешкоди.

Автори закону пояснюють, що здійснення закупівлі юридичних послуг з використанням процедури відкритих торгів проводиться за 3-4 місяці. Через це Нацбанк не може вчасно здійснити закупівлю відповідних юридичних послуг, що позначається на якості належного захисту його інтересів.

Зазначимо, що даний прецедент виведення державних витрат з-під дії Закону «Про публічні закупівлі» не є першим. Зокрема, 3 червня Верховна Рада вивела з-під його дії будівництво Великої кільцевої автомобільної дороги навколо столиці.

Нагадаємо, на думку колишнього голови Державної митної служби, одого із засновників системи Prozorro Максима Нефьодова, до кошторису святкування Дня Незалежності України було вписано інфраструктурні об'єкти на 5 млрд грн для подальшого розкрадання цих грошей.

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