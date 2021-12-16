«Економічний паспорт»: соратник Порошенка розвінчав обіцянки Зеленського

«Незрозуміло, чому вони ділять українців на тих, які народилися при президенті Зеленському і всіх інших, – Гончаренко

Через 18 років діти отримають від Зеленського копійки, а не тисячі доларів – нардеп про «економічний паспорт»

Економічний паспорт українця – це виключно піар-проект президента, який дискримінує дітей. Про це заявив народний депутат України, член фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.

«Це просто піар-ідея. Тому що вони збираються перші гроші виплатити в 2037 році. Зрозуміло, що в 2037 році не буде ані Зеленського, ані «слуг народу», тому зараз можна сказати все, що завгодно. А відповідати за це їм навряд чи доведеться», – сказав Гончаренко.

Він також звернув увагу, що ця програма дискримінує українських дітей за віком, адже кошти отримають лише ті, хто народився, починаючи з 1 січня 2019 року, що є несправедливим.

«Незрозуміло, чому вони ділять українців на тих, які народилися при президенті Зеленському і всіх інших. Тому що взагалі-то у нас Конституція каже, що у нас не можна нікого дискримінувати за ознакою будь-якою, в тому числі і року народження», – наголосив Гончаренко.

Окрім того, на думку депутата, кошти, які будуть накопичуватись на рахунках дітей за цією програмою, з часом знеціняться і діти отримають копійки, навіть якщо програму буде реалізовано.

«Давайте порахуємо… Якщо в 2003 році ми почали відповідну таку ідею і діти, які досягли 18-річчя в 2021 році отримали перші гроші. То скільки б вони отримали? В 2003 році курс долара до гривні був 5, а зараз вже 27 грн. Тобто всі ці гроші були б з’їдені повністю обезцінюванням гривні», – пояснив Гончаренко.

Раніше інвестиційний аналітик Сергій Фурса заявив, що ідея про економічний паспорт не може бути реалізована в Україні, адже призведе лише до значного нарощування державного боргу, розбалансування бюджету та кризи платежів.

Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження «економічного паспорта українця». Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.