Профспілки пропонують обмежити вік для участі у накопичувальній пенсійній системі

Профспілки пропонують, щоб в накопиченні пенсій брали участь лише люди віком до 35 років

Профільна міністерка вважає неправильним позбавляти додаткової пенсії 40-річних або 50-річних

Під час обговорення концепції пенсійної реформи в Україні профспілки запропонували обмежити вік учасників накопичувальної системи 35 роками. Про це в інтерв’ю виданню «Факти» повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

«Профспілки пропонують, щоб в накопиченні брали участь лише люди віком до 35 років», – сказала вона.

Водночас Лазебна заявила, що вважає неправильним позбавляти додаткової пенсії 40-річних або 50-річних.

«Я, наприклад, хочу стати учасницею цієї системи, бо вважаю, що сама маю брати участь у тому, що роблю, аби нести повну відповідальність», – додала очільниця Мінсоцполітики.

Раніше ми розповідали, як зміняться пенсії в Україні до кінця 2021 року, коли саме будуть підвищення і на скільки.

Також експерт попередив про ризики накопичувальної пенсійної системи.

Нагадаємо, Марина Лазебна, міністерка соціальної політики, повідомила, що Мінсоцполітики пропонує у 2022 році включити пенсіонерів віком від 70 до 75 років до програми адресних допомог для літніх людей. Йдеться про адресну доплату до пенсій у розмірі 500 грн для пенсіонерів, старших за 80 років, та доплату у 400 грн для пенсіонерів віком від 75 до 80 років (виплата почнеться з 1 жовтня).