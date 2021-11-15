  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Профспілки пропонують обмежити вік для участі у накопичувальній пенсійній системі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Профспілки пропонують, щоб в накопиченні пенсій брали участь лише люди віком до 35 років - Профспілки пропонують обмежити вік для участі у накопичувальній пенсійній системі
    Профспілки пропонують, щоб в накопиченні пенсій брали участь лише люди віком до 35 років
    фото з відкритих джерел

    Профільна міністерка вважає неправильним позбавляти додаткової пенсії 40-річних або 50-річних

    Під час обговорення концепції пенсійної реформи в Україні профспілки запропонували обмежити вік учасників накопичувальної системи 35 роками. Про це в інтерв’ю виданню «Факти» повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

    «Профспілки пропонують, щоб в накопиченні брали участь лише люди віком до 35 років», – сказала вона.

    Водночас Лазебна заявила, що вважає неправильним позбавляти додаткової пенсії 40-річних або 50-річних.

    «Я, наприклад, хочу стати учасницею цієї системи, бо вважаю, що сама маю брати участь у тому, що роблю, аби нести повну відповідальність», – додала очільниця Мінсоцполітики.

    Раніше ми розповідали, як зміняться пенсії в Україні до кінця 2021 року, коли саме будуть підвищення і на скільки.

    Також експерт попередив про ризики накопичувальної пенсійної системи.

    Нагадаємо, Марина Лазебна, міністерка соціальної політики, повідомила, що Мінсоцполітики пропонує у 2022 році включити пенсіонерів віком від 70 до 75 років до програми адресних допомог для літніх людей. Йдеться про адресну доплату до пенсій у розмірі 500 грн для пенсіонерів, старших за 80 років, та доплату у 400 грн для пенсіонерів віком від 75 до 80 років (виплата почнеться з 1 жовтня).

    Читайте також:
    Теги: пенсіонери пенсійна система економіка профспілка Міністерство соціальної політики фінанси пенсія Марина Лазебна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Профспілки пропонують обмежити вік для участі у накопичувальній пенсійній системі