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    Економіка та фінанси

    США і Китай домовилися відновити торговельні переговори

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    <p>Доналд Трамп і Сі Цзіньпін в Осаці домовилися обговорити &laquo;конкретні питання&raquo;</p> - США і Китай домовилися відновити торговельні переговори

    Доналд Трамп і Сі Цзіньпін в Осаці домовилися обговорити «конкретні питання»

    Лідери США та Китаю досягли згоди про відновлення торговельно-економічних консультацій

    Очільник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп на полях саміту G20 домовилися відновити торговельні переговори між країнами.

    Як повідомляє BBC, також Трамп пообіцяв не вводити нові мита.

    Під час двосторонньої зустрічі лідери досягли згоди про відновлення торговельно-економічних консультацій. Своєю чергою Трамп запевнив, що Вашингтон не буде вводити нові мита щодо китайського експорту.

    Відзначається, що сторони домовилися обговорити «конкретні питання».

    Раніше повідомлялося, що Трамп готовий до будь-якого результату переговорів із Сі Цзіньпіном в Осаці.

    Також стало відомо, чому Китай зірвав торговельні переговори з США.

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