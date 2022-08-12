США в ООН потужно відповіли на заяви Росії про Запорізьку АЕС

Проблеми навколо станції не припиняться, поки Росія не виведе звідти свої війська

Росія має передати Україні контроль над Запорізькою АЕС і створити демілітаризовану зону навколо станції. Москва несе повну відповідальність за всі можливі ризики ядерної катастрофи. Про це повідомила заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс під час засідання Радбезу ООН.

Дженкінс підкреслила, що проблеми навколо станції не припиняться, поки Росія не виведе звідти свої війська.

«Причина цих подій всім відома - це ще один трагічний результат рішення РФ почати вторгнення на територію незалежної держави. Це порушення Статуту ООН і принципів міжнародного права», – зазначила вона.

Дженкінс підкреслила, що тепер повномасштабне вторгнення РФ в Україну загрожує і ядерною катастрофою.

«Рішення абсолютно очевидно: Сполучені Штати закликають РФ негайно вивести війська з України, це дозволить Україні відновити необхідний рівень безпеки на ЗАЕС, як це було десятиліттями», - заявила представник США.

Також Росія, на переконання Дженкінс, повинна відмовитися від дезінформації, яка відвертає від реальності і не відповідає їй. Зокрема, такою дезінформацією вона вважає заяви РФ про те, що Україна нібито винна в ситуації навколо Запорізької АЕС.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя традиційно поклав всю відповідальність за загрозу ядерної катастрофи на Україну і Захід.

За його словами, Росія сподівається, що експерти МАГАТЕ відвідають Запорізьку АЕС до кінця серпня.

Водночас постійний представник КНР при ООН заявив, що Китай у зв'язку з ситуацією навколо Запорізької АЕС закликає країни сісти за стіл переговорів.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

У МАГАТЕ заявляють, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізької АЕС немає, але потрібне якнайшвидше прибуття на неї експертної місії агентства.

Тим часом учора країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС.

Днями гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

Напередодні стало відомо, хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я.

Також Енергоатом повідомив, що окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму.