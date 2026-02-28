Головна Країна Події в Україні
Найбільший виробник сталі закрив завод у Кривому Розі

Єгор Голівець
«АрселорМіттал Кривий Ріг» згорнув ливарно-механічний завод через енергокризу
Компанія зупинила Ливарно-механічний завод через енергокризу та CBAM

Найбільший виробник сталі в Україні – «АрселорМіттал Кривий Ріг», що належить ArcelorMittal, оголосив про закриття Ливарно-механічного заводу. Рішення набуде чинності через три місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Другий удар по виробництву та зайнятості

У компанії пояснили, що головними причинами стали енергетична криза, спричинена російськими ударами по енергосистемі України, а також запровадження з січня механізму коригування вуглецевих мит ЄС (CBAM) без перехідного періоду для українських виробників. «Надзвичайно висока вартість електроенергії в Україні призвела до значного збільшення собівартості виробництва, що ще більше погіршило економічну доцільність випуску сталевої продукції», – зазначили в компанії.

Це вже друге закриття підрозділу у 2026 році. У січні підприємство зупинило ще одне виробництво. У сукупності ці рішення вплинуть на понад 2400 робочих місць. За даними Reuters, енергетична криза, посилена регулярними атаками Росії на електростанції та підстанції, змушує українські підприємства скорочувати обсяги виробництва та нести додаткові витрати.

Бізнес втрачає обсяги через відключення

Гендиректор Kovalska Group Сергій Пилипенко заявив, що через аварійні відключення без прогнозованого графіка компанія в окремі періоди втрачає до 50% виробництва. Операційний директор гірничо-металургійної групи «Метінвест» Олександр Мироненко зазначив, що очікуване зростання економіки не було досягнуте в перші два місяці року через удари по генерації та транспортній інфраструктурі.

Дефіцит електроенергії та погіршення прогнозів

За оцінками економістки Київського центру економічних досліджень Наталії Колесниченко, у січні–лютому попит на електроенергію перевищував пропозицію на 30%.  На цьому тлі погіршилися макропрогнози: Нацбанк знизив очікування зростання ВВП з 2% до 1,8%, Dragon Capital прогнозує 1%, а ICU – 0,8%. За оцінками ICU, 20–25% економічного виробництва залежать від стабільного енергопостачання.

Зовнішній тиск

Ситуацію ускладнюють і зовнішні фактори. Угорщина та Словаччина пригрозили припинити експорт електроенергії в Україну, якщо Київ не відновить транзит російської нафти трубопроводом «Дружба», який був пошкоджений внаслідок атаки РФ. У лютому на ці дві країни припадало 68% українського імпорту електроенергії.

Попри інвестиції підприємств у резервні джерела живлення, опитування Європейської бізнес-асоціації показало, що перебої з електроенергією ускладнили роботу чотирьох із п’яти компаній, половина повідомила про падіння продуктивності, а 61% – про зростання витрат. Сам «АрселорМіттал Кривий Ріг» у січні втратив близько 10% виробництва чавуну та понад 25% прокату через нестачу електроенергії.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів нараду з очільницею уряду України Юлією Свириденко. Влада вже готує графік затвердження стратегії на зиму 2026/27, базуючись на досвіді найефективніших громад цього року. За словами Володимира Зеленського, вже підготовлено основні зміни, які потрібно реалізувати, і найближчим часом визначимо стратегію для України на наступну зиму.

 

