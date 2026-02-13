FT: Білий дім підготував часткове скасування мит на метал

Адміністрація США переглядає торговельні обмеження на тлі занепокоєння населення зростанням цін

Президент США Дональд Трамп планує скасувати частину мит на імпорт сталі та алюмінію напередодні проміжних виборів до Конгресу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За інформацією видання, представники Міністерства торгівлі та Офісу торгового представника США вважають, що чинні мита призводять до зростання споживчих цін і негативно впливають на американських покупців. На тлі підвищення вартості життя це питання може стати одним із ключових для виборців перед листопадовими виборами.

Минулого року адміністрація Трампа запровадила мита на імпорт сталі та алюмінію в розмірі до 50%. Президент неодноразово використовував торговельні обмеження як інструмент переговорів із партнерами.

Наразі Білий дім переглядає перелік товарів, на які поширюються обмеження. За даними FT, планується звільнити частину продукції від мит, призупинити розширення списку та зосередитися на більш вузьких розслідуваннях із питань національної безпеки щодо конкретних категорій товарів.

Трамп також активно просуває економічний порядок денний у публічних виступах. Під час заходу в Детройті він наголошував на підтримці американського виробництва та зусиллях адміністрації щодо стримування зростання споживчих витрат.

Раніше, президент США пригрозив запровадити 100% мито на всі канадські товари. Палата представників США проголосувала за скасування мит, які були запроваджені американським лідером Дональдом Трампом на канадські товари.

Рішення підтримали 219 конгресменів, проти висловилися 211. Шестеро республіканців приєдналися до демократів і проголосували за резолюцію, яка має на меті припинити дію мит, запроваджених Трампом щодо Канади торік. Водночас голосування має переважно символічний характер, адже документ ще має схвалити Сенат, а згодом – підписати сам Трамп.