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    Події в Україні

    Десантники ліквідували рашистські бойові машини разом з екіпажем (фото)

    Десантники ліквідували рашистські бойові машини разом з екіпажем (фото)
    фото: Командування Десантно-штурмових військ

    Екіпаж згорів разом з технікою

    Миколаївські десантники знищили декілька одиниць бойових броньованих машин російських військових. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

    «Воїни 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв ДШВ ЗС України знищили декілька одиниць бойових броньованих машин окупантів, екіпаж згорів разом з технікою», – йдеться у повідомленні.

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    Десантники ліквідували рашистські бойові машини разом з екіпажем (фото)
    Десантники ліквідували рашистські бойові машини разом з екіпажем (фото)
    Десантники ліквідували рашистські бойові машини разом з екіпажем (фото)
    Десантники ліквідували рашистські бойові машини разом з екіпажем (фото)
    Десантники ліквідували рашистські бойові машини разом з екіпажем (фото)

    «Кожен окупант, який прийшов на нашу землю отримає свою кулю, кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт», – зауважив офіцер артилерійського підрозділу.

    Як повідомлялося, над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ворожий безпілотник.

    Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого і станом на ранок 25 травня Росія втратила у війні проти України приблизно 29 450 своїх солдатів, із них 100 – за останню добу.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Десантники ліквідували рашистські бойові машини разом з екіпажем (фото)