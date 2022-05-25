Десантники ліквідували рашистські бойові машини разом з екіпажем (фото)

Екіпаж згорів разом з технікою

Миколаївські десантники знищили декілька одиниць бойових броньованих машин російських військових. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Воїни 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаїв ДШВ ЗС України знищили декілька одиниць бойових броньованих машин окупантів, екіпаж згорів разом з технікою», – йдеться у повідомленні.

«Кожен окупант, який прийшов на нашу землю отримає свою кулю, кожна одиниця ворожої техніки перетвориться на обгорілий металобрухт», – зауважив офіцер артилерійського підрозділу.

Як повідомлялося, над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ворожий безпілотник.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого і станом на ранок 25 травня Росія втратила у війні проти України приблизно 29 450 своїх солдатів, із них 100 – за останню добу.