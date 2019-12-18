Стали відомі попередні дані про виробництво легального спирту в Україні у 2019 році



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Сергій Блескун поінформував, що протягом 2019 року в Україні працювали з 83 спиртзаводів менше половини - 40

Загальна виробнича потужність «Укрспирту» - більше 36 млн декалітрів в рік

Керівник державного підприємства «Укрспирт» Сергій Блескун в інтерв’ю «Главкому» повідомив, що у 2019 році в Україні виробили понад легального 6 млн декалітрів спирту.

Для прикладу керівник «Укрспирту» згадав про Польщу, де за рік виробляють близько 40 млн декалітрів.

Для порівняння, виробництво спирту в Україні у 1996 році було на рівні 60,8 млн декалітрів, а уже в 2018 році воно впало до 8,1 млн декалітрів.

«На сьогодні за прогнозами, близько 8,4 млн декалітрів спирту - це частка тіньового ринку», - стверджує керівник «Укрспирту».

Посадовець зазначив, що за результатами технічного аудиту, що проводився стосовно 83 підприємств галузі, протягом 2019 року здійснювали свою діяльність менше половини – 40 заводів, водночас 43 заводи простоюють вже досить тривалий час.

Блескун повідомив, що після демонополізації спиртової галузі в уряді очікують вже до 2022 року зростання виробництва спирту вдвічі у порівнянні з 2019 роком – до 12,4 декалітрів.

До відома, загальна виробнича потужність «Укрспирту» - більше 36 млн декалітрів в рік.

Нагадаємо, 13 грудня в Україні набув чинності закон про скасування держмонополії на виробництво спирту.

3 грудня Рада скасувала державну монополію на виробництво спирту, яка діє в нашій країні вже 25 років. 11 грудня глава держави підписав ухвалений депутатами закон, що, як сподівається влада, допоможе детінізувати спиртову галузь.

Сергія Блескуна призначено виконувачем обов'язків директора ДП «Укрспирт» 23 жовтня 2019 року. До призначення Блескун був позаштатним радником міністра економіки Тимофія Милованова з питань реформування спиртової галузі та керував чайною компанією MaxFoods Europe, «Май Україна».

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