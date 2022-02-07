Стало відомо, чому в Україні подорожчав один із найпопулярніших овочів

У 2021 аграрії зменшили площі посіву капусти

Споживчі ціни на білокачанну капусту за два останні тижні зросли на 11% – до 21,59 грн/кг. Про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу у Facebook.

З усіх продуктів, ціни на які моніторить Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), білокачанна капуста подорожчала найбільше. Таке різке зростання цін експерти пояснюють тим, що у 2021 році українські аграрії зменшили посівні площі під капустою через низькі ціни на неї в 2020 році, коли вони змушені були продавати цей овоч інколи нижче собівартості.

«Зниження власного виробництва в поєднанні зі зростанням цін на капусту в сусідніх країнах (коли є можливість експортувати її туди) призвів до такого стрімкого подорожчання в цьому році. Крім того, рекордне подорожчання енергоресурсів для її зберігання та сезонний фактор додатково сприяли подальшому зростанню ціни», – зауважують в УКАБ.

Через фактор сезонності та збільшення затрат на зберігання продукції за два останні тижні зростали середні ціни в супермаркетах на: моркву (на 10%, до 14,7 грн/кг), цибулю (на 7%, до 15,4 грн/кг), буряк (на 7%, до 16,4 грн/кг) та картоплю (на 5%, до 9,14 грн/кг).

Крім того, триває подорожчання вершкового масла. За два тижні воно додало в ціні 7%.

«Така тенденція зумовлена цілою низкою факторів: зменшення виробництва масла в Україні, зростання ціни на масло в ЄС (основний експортер даного продукту в Україну), зростання в ціні сировини для вироблення масла (молока) та інших складових собівартості», – зазначають в УКАБ.

За даними моніторингу асоціації, з початку 2022 року в Україні стала зростати ціна на яловичину. За останні два тижні середня ціна на неї підвищилася на 6% – до 205,38 грн/кг станом на 3 лютого. Водночас продовжують зменшуватися обсяги виробництва яловичини: за результатами 2021 року вони скоротилися на 10%.

Нагадаємо, індекс цін на рослинну олію досягнув історичного максимуму.

Також стало відомо, які продукти подорожчають у лютому: перелік.

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