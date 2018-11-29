«Сумигаз Збут» пояснив, звідки взялись 172,7 млн грн боргів перед «Нафтогазом»



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За три роки різниця в розрахунках між фактично спожитим, але не оплаченими жителями Сумської області газом досягла 172,7 млн грн

У ТОВ «Сумигаз Збут» перед НАК «Нафтогаз України» виник борг на суму 172,7 млн грн через тимчасову заборону на впровадження єдиних правил обліку для всіх споживачів газу, повідомляють у компанії.

Починаючи з жовтня 2018 року побутові споживачі газу Сумщини отримали платіжки із зазначенням обсягу використаного газу в стандартних умовах. Якщо для шкіл, лікарень, бюджетних установ та промисловості приведення до стандартних умов використаного газу стало обов'язковим і застосовується з грудня 2015 року, то для населення це робиться вперше.

У листопаді жителі Сумської області отримали рахунки за жовтень, в яких обсяги газу за показаннями індивідуальних лічильників приведені до стандартних умов. Так само по кожному особовому рахунку в квитанціях зазначено інформацію про різницю в обсягах спожитого газу в стандартних і робочих умовах за період з 1 грудня 2015 по 30 вересня 2018 року.

Приведення до стандартних умов пов'язано з тим, що температура безпосередньо впливає на облік газу. При охолодженні відбувається зменшення обсягу газу, а при нагріванні - збільшення. Тому для коректних розрахунків споживання газу його обсяги призводять до стандартних умов - відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» це температура +20 оС і тиск 760 мм рт. ст.

«Всі категорії споживачів природного газу, включаючи установи освіти і охорони здоров'я, крім населення, вже близько трьох років оплачують за природний газ тільки з приведенням до стандартних умов. За три роки різниця в розрахунках між фактично спожитим, але не оплаченими жителями Сумської області газом досягла 172,7 млн грн», - говорить директор ТОВ «Сумигаз Збут» Олена Руденко.

Ще з грудня 2015 року низкою нормативних документів передбачено коригування обсягів спожитого газу. Однак, рішення державних органів унеможливили проведення таких розрахунків з побутовими споживачами. При цьому оптовий постачальник газу для населення - «Нафтогаз України» передавав «Сумигаз Збут» обсяги газу лише на умовах приведення до стандартних умов.

Підставою для виставляння рахунків з використанням методики приведення до стандартних умов стало прийняття Постанови КМУ №867, де однією з умов гарантованих поставок газу населенню - недопущення зростання заборгованості «Сумигаз Збут» перед «Нафтогаз України». Іншими словами, починаючи з 1 листопада, неплатежі газопостачальної компанії не повинні перевищувати загальної суми боргу по побутовими споживачами, зафіксованої станом на 1 жовтня 2018 року.

У той же час, 23 листопада 2018 р НКРЕКП на своєму засіданні заборонила операторам ГРМ приводити обсяг спожитого природного газу до стандартних умов, що унеможливлює проведення об'єктивних і прозорих розрахунків між учасниками ринку. Крім того, дане рішення держрегулятора суперечить вимогам власних нормативних документів - зокрема, Кодексу ГРМ, а головне – Закону України «Про ринок природного газу».

У свою чергу, Асоціація газового ринку України, вивчивши ситуацію, звернулася до Європейського енергетичного співтовариства через заборону вести облік газу за європейськими стандартами. Оскільки такі дії свідомо гальмують реформи на ринку природного газу, а також спотворюють розрахунки і в односторонньому порядку дискримінують учасників ринку, підкреслюють у «Сумигаз Збуті».