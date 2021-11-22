Стало відомо, коли іноземці зможуть купувати українську землю

Чинне законодавство забороняє іноземним громадянам купувати українську землю сільськогосподарського призначення

Попри те, що в Земельному кодексі України наявна норма, яка забороняє купівлю-продаж українських земель сільськогосподарського призначення іноземцями, цілком імовірно, що вони зможуть купувати українську землю років через 10-20. Таку думку профільному виданню zemliak.com висловила експертка із земельного законодавства Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) Анна Федун.

За словами експертки, формулювання закону наразі таке, що це питання має бути поставлене і схвалене на всеукраїнському референдумі всім народом України.

«Якщо говорити про настрої населення, то я не знаю, скільки має пройти років, щоб громадяни схвалили доступ іноземців на ринок. Думаю, до такого рішення ми дійдемо не менше ніж через 10-20 років», – зазначила експертка.

Анна Федун додала, що іноземний агробізнес в Україні працює давно. Зазвичай такі компанії називають одними з кращих орендарів, які впроваджують новітні технології та інвестують у землю.

Нагадаємо, цього місяця народні депутати вирішили змінити правила купівлі землі, розширивши список тих, хто не може здійснити операцію.

Також раніше секретар Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Іван Чайківський пояснив, чому нема ажіотажу на ринку землі.

Читайте також: