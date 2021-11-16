Нардепи хочуть змінити правила купівлі землі: кому загрожує конфіскація

Народні депутати пропонують збільшити перелік заборон купівлі земельної ділянки

Народні депутати вирішили змінити правила купівлі землі, розширивши список тих, хто не може здійснити операцію. Водночас нотаріусів звільнять від обов'язку перевіряти покупців, натомість останні самі надаватимуть декларацію. Про це йдеться у законопроєкті № 6199, що внесений до Верховної Ради 21 жовтня.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Автори документа пропонують розширити перелік заборон на набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб, до яких застосовано санкції.

Також пропонується звільнити нотаріусів від обов'язку проводити перевірку потенційних покупців невеликих сільськогосподарських ділянок у державних реєстрах. Зміни стосуватимуться землі, призначеної для ведення садівництва (до 0,24 га) або особистого селянського господарства (до 2 га).

Водночас претенденти на купівлю таких ділянок будуть зобов'язані надавати нотаріусу декларацію для оформлення угоди. У разі внесення до декларації недостовірної інформації земельна ділянка підлягатиме конфіскації.

Нагадаємо, раніше нардеп пояснив, чому нема ажіотажу на ринку землі.

Крім того, Тимошенко викрила аферу найбільших агрохолдингів.

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