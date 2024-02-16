Зеленський прибув до Франції (відео)

У Франції Макрон і Зеленський підпишуть угоду про безпеку

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 лютого, увечері прилетів до Франції з візитом. Про це повідомляє Bfmtv.

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Видання оприлюднило відео, на якому можна побачити, як глава української держави виходить з літака в аеропорту «Орлі» під Парижем.

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Зеленського зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Зокрема, у Франції в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами.

Раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський, відвідає Німеччину та Францію з робочим візитом. Зустрічі проводитимуться для спроби залучити важливу оборонну допомогу, а також з метою підписання двосторонніх документів про «гарантії безпеки».

До слова, сьогодні, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки.