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Кличко прибув до Німеччини для участі в Мюнхенський конференції (фото)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Кличко прибув до Німеччини для участі в Мюнхенський конференції (фото)
«Для України членство в НАТО – єдина надійна гарантія безпеки», – мер Києва
фото: Telegram / Віталій Кличко

Кличко підкреслив, що нова архітектура європейської безпеки неможлива без України

Мер Києва Віталій Кличко розпочав роботу на Мюнхенській конференції з безпеки. Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

«Розпочав роботу на Мюнхенській конференції з безпеки. Зокрема, беру участь у Трансатлантичному форумі CSU, що відбувається зараз. Подальшу допомогу Україні і необхідні зусилля країн ЄС та США обговорюємо з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, премʼєром Баварії Маркусом Зьодером, президентом Міжнародного республіканського інституту (IRI) Деном Салліваном», – написав очільник столиці.

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фото: Telegram / Віталій Кличко

Кличко підкреслив, що нова архітектура європейської безпеки неможлива без України, тож партнери повинні діяти рішуче. Він зауважив, що буде наголошувати на всіх зустрічах в Мюнхені, що критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО, адже це буде потужним сигналом для українського суспільства та застереженням для Путіна.

Нагадаємо, Зеленський прибув із візитом до Німеччини.

«Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир», – повідомив президент.

Також представник Держдепу відповів, чи можуть Україну запросити до НАТО цього року.

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Теги: росія Віталій Кличко Мюнхенська конференція з безпеки Telegram президент архітектура

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