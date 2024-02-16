Кличко прибув до Німеччини для участі в Мюнхенський конференції (фото)

Кличко підкреслив, що нова архітектура європейської безпеки неможлива без України

Мер Києва Віталій Кличко розпочав роботу на Мюнхенській конференції з безпеки. Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

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«Розпочав роботу на Мюнхенській конференції з безпеки. Зокрема, беру участь у Трансатлантичному форумі CSU, що відбувається зараз. Подальшу допомогу Україні і необхідні зусилля країн ЄС та США обговорюємо з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, премʼєром Баварії Маркусом Зьодером, президентом Міжнародного республіканського інституту (IRI) Деном Салліваном», – написав очільник столиці.

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фото: Telegram / Віталій Кличко

Кличко підкреслив, що нова архітектура європейської безпеки неможлива без України, тож партнери повинні діяти рішуче. Він зауважив, що буде наголошувати на всіх зустрічах в Мюнхені, що критично важливо розпочати процес вступу України до НАТО, адже це буде потужним сигналом для українського суспільства та застереженням для Путіна.

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Нагадаємо, Зеленський прибув із візитом до Німеччини.

«Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир», – повідомив президент.

Також представник Держдепу відповів, чи можуть Україну запросити до НАТО цього року.