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Макрон не візьме участь в саміті G7: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Макрон не візьме участь в саміті G7: названо причину
Макрон «увесь день» буде на міжнародній сільськогосподарській виставці, намагаючись вирішити кризу з фермерами-протестувальниками
фото з відкритих джерел

Замість президента Франції в саміті G7 участь візьме міністр закордонних справ Стефан Сежурне

Президент Франції Емманюель Макрон не візьме участь в онлайн-саміті «Групи семи» під головуванням прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні з Києва 24 лютого. Про це посиланням на джерела в Єлисейському палаці повідомило агентство ANSA.

Повідомляється, що Макрон «увесь день» буде на міжнародній сільськогосподарській виставці, намагаючись вирішити кризу з фермерами-протестувальниками.

Замість президента Франції в саміті G7 участь візьме міністр закордонних справ Стефан Сежурне.

Очікується, що лідери G7 на онлайн-саміті 24 лютого ухвалять заяву із засудженням повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запевненням щодо подальшої військової та фінансової підтримки Києва.

Раніше Зеленський закликав лідерів G7 не забувати, що імперські амбіції та реваншизм зникають лише від програшу того, хто ними заражений.

Нагадаємо, головуюча цього року у «Групі семи» Італія планує скликати перший саміт 24 лютого, тобто на другу річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як відомо, члени країн «Великої сімки» погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні. 

Теги: саміт Франція Володимир Зеленський Україна

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