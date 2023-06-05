ДБР знайшло боєприпаси та зенітну установку окупантів на Харківщині (фото)

Загальна вага знайденої зброї становить понад 10 тонн

Працівники Державного бюро розслідувань виявили на звільненій території Харківської області чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Схрон обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району. У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси. Загальна вага знайденої зброї понад 10 тонн.

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Крім того, рашисти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку «ЗУ-23».

За оперативною інформацією, зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ.

Всю зброю ДБР вилучило та готує для передачі одній з бригад ЗСУ. Українські ж захисники кажуть, символічно, що зброя з якою окупанти прийшли на нашу землю, буде використана проти них самих.

Нагадаємо, що нещодавно на Донбасі бійці Сил спеціальних операцій підірвали танк Т-72 та бойову машину піхоти БМП-1 на очах в окупантів у сірій зоні. Зазначається, що техніка противника перебувала між позиціями Сил оборони та росіян – за 150 метрів від ворога, ділянка добре проглядалася спостерігачами окупантів.