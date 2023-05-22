ДБР передало майно колишнього мера Святогірська до АРМА

Суд арештував квартиру Бандури в Києві, нежитлове приміщення та земельну ділянку у Харківській області

Державне бюро розслідувань передало в управління Національного агентства України з питань виявлення активів нерухоме майно колишнього міського голови Святогірська загальною вартістю понад 12 млн грн. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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«У жовтні 2022 року за клопотанням ДБР суд арештував його квартиру в Києві, нежитлове приміщення та земельну ділянку у Харківській області», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, український мер Святогірська Володимир Бандура, висуванець партії «Опозиційна платформа – За життя», перейшов на сторону росіян.

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Проти Бандури відкрито кримінальне провадження за фактом державної зради. Він роздавав інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагував «руській мір», дискредитував ЗСУ та державну владу України.

На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, Бандура публічно підтримав пропагандистські погляди «освободітєлєй», дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими скиту Святогірської лаври тощо.