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ДБР передало майно колишнього мера Святогірська до АРМА

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДБР передало майно колишнього мера Святогірська до АРМА
Володимир Бандура та терорист Денис Пушилін
фото з відкритих джерел

Суд арештував квартиру Бандури в Києві, нежитлове приміщення та земельну ділянку у Харківській області

Державне бюро розслідувань передало в управління Національного агентства України з питань виявлення активів нерухоме майно колишнього міського голови Святогірська загальною вартістю понад 12 млн грн. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

«У жовтні 2022 року за клопотанням ДБР суд арештував його квартиру в Києві, нежитлове приміщення та земельну ділянку у Харківській області», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, український мер Святогірська Володимир Бандура, висуванець партії «Опозиційна платформа – За життя», перейшов на сторону росіян.

Проти Бандури відкрито кримінальне провадження за фактом державної зради. Він роздавав інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагував «руській мір», дискредитував ЗСУ та державну владу України.

На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, Бандура публічно підтримав пропагандистські погляди «освободітєлєй», дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими скиту Святогірської лаври тощо.

Теги: державна зрада Донеччина війна окупанти

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