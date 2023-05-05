ДБР судитиме правоохоронця, який хотів продати дані українських військових (фото)

Зловмисник збирався продати дані про розташування українських блокпостів, військових частин та паролі на блокпостах

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця із Сумської області, який збирався продати дані про розташування українських блокпостів та військових частин, а також паролі на блокпостах. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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фото: ДБР

Встановлено, що зловмисник мав доступ до цих секретних даних та за гроші хотів «допомогти» контрабандистам безперешкодно перевозити у РФ цигарки. У ході «співпраці» фігурант почав збирати дані про паролі, розташування українських військових, у тому числі керівного складу, можливу наявність у підрозділів тепловізорів та іншу інформацію.

Свої послуги він оцінив у 40 тисяч гривень. За версією слідства, за оборудкою могли стояти ворожі спецслужби. Оскільки такі дані могли передаватись до спецслужб РФ, які часто «кришують» контрабанду. Це могло зашкодити обороноздатності нашої країни.

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У лютому ДБР у взаємодії із внутрішньою безпекою Держприкордонслужби та СБУ запобігли можливому витоку секретних даних. Під час спецоперації правоохоронця було затримано в момент одержання грошей.

Зловмисник обвинувачується у несанкціонованому поширенні інформації про озброєння та розміщення Збройних сил України, та одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 114-2 та ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Судом фігуранту вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Процесуальне керівництво здійснює Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.