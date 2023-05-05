Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ДБР судитиме правоохоронця, який хотів продати дані українських військових (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ДБР судитиме правоохоронця, який хотів продати дані українських військових (фото)
За версією слідства, за оборудкою могли стояти ворожі спецслужби
фото: ДБР

Зловмисник збирався продати дані про розташування українських блокпостів, військових частин та паролі на блокпостах

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно правоохоронця із Сумської області, який збирався продати дані про розташування українських блокпостів та військових частин, а також паролі на блокпостах. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

5 фото
На весь екран
фото: ДБР

Встановлено, що зловмисник мав доступ до цих секретних даних та за гроші хотів «допомогти» контрабандистам безперешкодно перевозити у РФ цигарки. У ході «співпраці» фігурант почав збирати дані про паролі, розташування українських військових, у тому числі керівного складу, можливу наявність у підрозділів тепловізорів та іншу інформацію.

Свої послуги він оцінив у 40 тисяч гривень. За версією слідства, за оборудкою могли стояти ворожі спецслужби. Оскільки такі дані могли передаватись до спецслужб РФ, які часто «кришують» контрабанду. Це могло зашкодити обороноздатності нашої країни.

У лютому ДБР у взаємодії із внутрішньою безпекою Держприкордонслужби та СБУ запобігли можливому витоку секретних даних. Під час спецоперації правоохоронця було затримано в момент одержання грошей.

Зловмисник обвинувачується у несанкціонованому поширенні інформації про озброєння та розміщення Збройних сил України, та одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 114-2 та ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Судом фігуранту вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Читайте також:

Теги: ДБР військові злочинець

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кувалда останнім часом взагалі стала брендовою річчю російського істеблішменту (фото з поховання «воєнкора» Владлена Татарського)
Пригожинська кувалда дісталась і Лукашенка
25 квiтня, 14:11
Обмін полоненими 16 квітня 2023 року
Скільки повернутих з полону українців вважалися зниклими безвісти: дані Координаційного штабу
21 квiтня, 20:24
Замість звичайних цивільних у ролику показують військових із символікою російської терористичної армії – літерою Z
Росія агітує молодь іти вбивати українців: у рекламі знявся білорус (відео)
20 квiтня, 11:28
Експерт вважає, що контрнаступ зможе бути успішним, якщо українським силам вдасться викликати параліч у російському військовому керівництві
Контрнаступ: американський експерт спрогнозував, що стане вирішальним для ЗСУ
19 квiтня, 14:19
Російська пропаганда не думає зупинятись
Як російська пропаганда діє в медійному просторі Глобального Півдня
19 квiтня, 13:15
Військові лідери Судану, генерали аль-Бурхан і Мохамед Хамдан із соратників перетворилися на ворогів, які не можуть поділити владу у країні
Два генерали і «Вагнер». Хто з ким воює у Судані? тема тижня
17 квiтня, 20:30
Британська розвідка пояснила, чому Росія скасовує паради на 9 травня
Британська розвідка пояснила, чому Росія скасовує паради на 9 травня
13 квiтня, 10:44
Двоє громадян Сполучених Штатів загинули в боях, захищаючи Україну від російських окупантів
На війні в Україні загинуло два американські добровольці: деталі
12 квiтня, 23:38
Звільнений з полону військовий вперше отримав можливість поговорити зі своєю мамою по телефону
Неможливо дивитися без сліз: військовий вперше після полону говорить із мамою
11 квiтня, 10:09

Кримінал

ДБР судитиме правоохоронця, який хотів продати дані українських військових (фото)
ДБР судитиме правоохоронця, який хотів продати дані українських військових (фото)
СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який постачав до РФ елітні автівки (фото)
СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який постачав до РФ елітні автівки (фото)
Розкрадання на закупівлях для ЗСУ: затримано віцемера Вознесенська
Розкрадання на закупівлях для ЗСУ: затримано віцемера Вознесенська
Поширювали кремлівські фейки: СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів
Поширювали кремлівські фейки: СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів
Порт «Очаків», 20-поверховий готель. Коштовні активи олігарха Новинського арештовано
Порт «Очаків», 20-поверховий готель. Коштовні активи олігарха Новинського арештовано
Теракти та мінування. СБУ викрила партійну мережу ботоферм (фото)
Теракти та мінування. СБУ викрила партійну мережу ботоферм (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос
5757
У Києві пролунали вибухи під час тривоги
4961
Денацифікації української історії. Спецоперація у Києві
4241
Пригожин показав трупи «вагнерівців» і вилаяв Герасимова та Шойгу (відео)
4068
Атака дронів на Кремль: реакція Китаю
3925
5 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:55
Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
Вчора, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Вчора, 17:16
Голова тайванської розвідки знайшов ключ до розуміння мотивів Сі Цзіньпіна
Вчора, 16:32
Очільниця однієї з партій Нідерландів не прийде на виступ Зеленського через «невдалу дату»
Вчора, 10:19
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
Вчора, 07:29

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту