Візит Макрона, заяви екссудді Чауса, нові послуги у «‎Дії». 8 лютого за хвилину

Глава МЗС Німеччини поїхала на фронт, Державна «Центренерго» попередила про дефіцит вугілля через обвал цін на електрику

Президент Франції Емманюель Макрон прилетів у Київ

Вранці 8 лютого президент Франції Емманюель Макрон прибув до Києва для проведення зустрічі із Володимиров Зеленським. Варто зазначити, що перед тим очільник Франції відвідував Москву. Там він провів переговори із Володимиром Путіним, який відзначився скандальною заявою щодо України.

Очільники України та Франції провели переговори у Маріїнському палаці. Після цього президенти взяли участь у спільному брифінгу. Головною темою перемовин стала ситуація поблизу українських кордонів. Макрон спростував інформацію ЗМІ, що, нібито, говорив з главою Кремля Володимиром Путіним про «фінляндизацію» України.

Також серед важливих заяв, що пролунали на брифінгу – повідомлення, що Франція виділила Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги для стабілізації української економіки.

Diia Summit презентував нові послуги у «‎Дії»

8 лютого Україні відбувався четвертий Diia Summit, на якому Міністерство цифрової інформації анонсувало нові держпослуги для українців.

Під час урочистого відкриття саміту президент Зеленський пообіцяв, що вже цієї весни всі вакциновані громадяни України зможуть безкоштовно отримати смартфон із пільговим тарифом.

Серед послуг, що були презентовані на Diia summit, такі:

зміна місця реєстрації;

отримання довідки про несудумість (ця послуга вже спричинила невеличкий скандал через підозрілу особливість);

реєстраця будівництва;

опитування;

робота додатку «Дія City» для бізнесу;

електронне пенсійне посвідчення.

Українська армія проводить масштабні навчання з Bayraktar, Javelin та Nlaw

Збройні сили України паралельно із запланованими російсько-білоруськими навчаннями 10-20 лютого проведуть тренування із застосуванням відпрацювання можливостей ударних безпілотників Bayrаktar і протитанкових комплексів Javelin та Nlaw.

Глава МЗС Німеччини поїхала на фронт

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала селище Широкине на Донеччині. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з німецькою колегою 7 лютого заявив про «точки дотику» і «проєкт рішення» з Німеччиною щодо питання зброї.

Екссуддя Чаус розповів про своє викрадення та «вибивання» свідчень проти Петра Порошенка

Як повідомили ЗМІ, підозрюваний у хабарництві екссуддя Микола Чаус вніс заставу у розмірі 718 тисяч грн.

Чаус мав внести заставу протягом п'яти днів після того, як 1 лютого Вищий антикорупційний суд ухвалив відповідне рішення. До цього Чаус перебував під цілодобовим домашнім арештом, який йому було призначено у серпні 2021 року.

8 лютого народний депутат від партії «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв опублікував на своєму Youtube-каналі відеозапис, на якому колишній суддя розповідає про своє викрадення, а також побиття та тортури невідомими особами з метою отримання свідчень проти п’ятого президента України Петра Порошенка розповідає про своє викрадення.

Державна «Центренерго» попередила про дефіцит вугілля через обвал цін на електрику

Державна компанія «Центренерго» попередила про зрив постачання вугілля і можливий дефіцит палива на її ТЕС через падіння оптових цін на електроенергію до критично низького рівня.

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