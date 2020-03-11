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    Економіка та фінанси

    Ціна на нафту виросла на 10%

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    Ціна на нафту виросла на 10%

    Фондові біржі Китаю на відкритті торгів показують слабке зростання

    Ціна середземноморської нафти марки Brent зросла на 10,8%, у ході торгів на Інтерконтинентальній біржі ICE травневі ф'ючерси набирали максимум $39,29. Це випливає з даних торгів.

    Квітневі ф'ючерси нафти сорту WTI зросли на 11,8%, до $35,2 за барель. Максимум зафіксований на рівні $35,9.

    Фондові біржі Китаю на відкритті торгів показують слабке зростання. Біржовий індекс Гонконгської фондової біржі Hang Seng зріс на 0,25%, до 25 456,92, індекс Шанхайської фондової біржі SSE Composite зріс на 0,32%, до 3006,44.

    Нагадаємо, в Естонії почалася економічна криза, баланси підприємств різко скоротяться, а банки почнуть відкликати кредити або вимагати додаткове забезпечення.

    Раніше повідомлялося, що відновлюються після обвалу світові фондові ринки. Зокрема, загальноєвропейський індекс STOXX 600 додав 2,7% після падіння на 7% у понеділок, а нафтовий індекс SXEP зріс на 3,6%. Це відбулося на тлі зростання вартості нафти після найбільшого одноденного падіння за останні 30 років, що призвело до сильної волатильності на світових фінансових ринках.

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