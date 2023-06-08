Світовий банк проведе експрес-оцінку збитків від руйнування Каховської ГЕС
Світовий банк підтримає Україну
Світовий банк готовий допомогти Україні, провівши у прискореному режимі оцінку збитків від руйнування Каховської ГЕС, а також оцінивши потреби України на відновлення гідроелектростанції.
«Руйнування Каховської ГЕС спричиняє безліч дуже серйозних наслідків для надання життєво важливих послуг і для навколишнього середовища в цілому, – написала у твіттері керуюча директорка СБ з операційної діяльності Ганна Б'єрде. – Світовий банк підтримає Україну, провівши експрес-оцінку на основі нещодавньої роботи RDNA».
RDNA – «Швидка оцінка завданих збитків та потреб на відновлення» – робота, яка підсумовує результати недавніх досліджень Світового банку щодо ситуації в Україні. Вона дає комплексний огляд наслідків російської агресії у двадцяти різних секторах.
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну банк уже двічі випускав такі звіти. Згідно з другою експрес-оцінкою (RDNA2), у 2023 році Україні знадобиться $14 млрд інвестицій для першочергового відновлення.
Загалом уряд України, група Світового банку, Єврокомісія та ООН станом на 24 лютого 2023 року оцінювали потреби України на відновлення в $411 млрд.
Як повідомлялося, за попередніми підрахунками для побудови нової ГЕС на місці зруйнованої Каховської станції потрібно щонайменше 5 років і близько 1 млрд євро.
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