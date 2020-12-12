У США розпочали щеплення від коронавірусу
Щеплення буде безкоштовним для всіх американців
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech
Про це повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter.
За його словами, вакцинація в США почнеться менш ніж за добу.
«У мене дійсно хороші новини, сьогодні наша країна домоглася медичного дива, за дев’ять місяців ми змогли отримати безпечну вакцину. Це одне з найбільших наукових досягнень в історії. Я щасливий повідомити, що FDA схвалило вакцину Pfizer», – сказав Трамп.
December 12, 2020
Він додав, що поставки вакцини у всі штати країни вже почалися. Перша вакцинація буде проведена менш ніж через 24 години. Щеплення буде безкоштовним для всіх американців.
За даними розробників, ефективність вакцини становить 95%.
Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня у Сполучених Штатах розпочнеться вакцинація від коронавірусу.