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    У світі

    У США розпочали щеплення від коронавірусу

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    У США схвалили вакцину Pfizer і BioNTech - У США розпочали щеплення від коронавірусу
    У США схвалили вакцину Pfizer і BioNTech

    Щеплення буде безкоштовним для всіх американців

    Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech

    Про це повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter.

    За його словами, вакцинація в США почнеться менш ніж за добу.

    «У мене дійсно хороші новини, сьогодні наша країна домоглася медичного дива, за дев’ять місяців ми змогли отримати безпечну вакцину. Це одне з найбільших наукових досягнень в історії. Я щасливий повідомити, що FDA схвалило вакцину Pfizer», – сказав Трамп.

    Він додав, що поставки вакцини у всі штати країни вже почалися. Перша вакцинація буде проведена менш ніж через 24 години. Щеплення буде безкоштовним для всіх американців.

    За даними розробників, ефективність вакцини становить 95%.

    Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня у Сполучених Штатах розпочнеться вакцинація від коронавірусу.

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    Теги: США Дональд Трамп щеплення вакцинація коронавірус
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