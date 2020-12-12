У США розпочали щеплення від коронавірусу

Щеплення буде безкоштовним для всіх американців

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter.

За його словами, вакцинація в США почнеться менш ніж за добу.

«У мене дійсно хороші новини, сьогодні наша країна домоглася медичного дива, за дев’ять місяців ми змогли отримати безпечну вакцину. Це одне з найбільших наукових досягнень в історії. Я щасливий повідомити, що FDA схвалило вакцину Pfizer», – сказав Трамп.

Він додав, що поставки вакцини у всі штати країни вже почалися. Перша вакцинація буде проведена менш ніж через 24 години. Щеплення буде безкоштовним для всіх американців.

За даними розробників, ефективність вакцини становить 95%.

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня у Сполучених Штатах розпочнеться вакцинація від коронавірусу.

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