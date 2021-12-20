Частина Київщини залишилась без світла (адреси)
Мешканців Київщини попередили про тимчасові відключення електроенергії
У понеділок, 20 грудня, частина населення Київської області залишиться без світла через планові відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».
Відключення електроенергії плануються:
- у Баришівському районному підрозділі,
- Білоцерківському,
- Богуславському,
- Бороднянському,
- Бориспільському,
- Броварському,
- Васильківському,
- Вишгородському,
- Володарському,
- Згурівському,
- Іванківському,
- Кагарлицькому,
- Києво-Святошинському,
- Макарівському,
- Миронівському,
- Обухівському,
- Переяслав-Хмельницькому,
- Рокитнянському,
- Сквирському,
- Ставищенському,
- Таращанському,
- Тетіївському,
- Фастівському,
- Яготинському,
- Ірпінському.
Адреси, терміни і причини відключення електроенергії
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Раніше очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що віялових відключень світла не буде. За його словами, поточні відключення не пов'язані з економією електроенергії.