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    Частина Київщини залишилась без світла (адреси)

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    У деяких населених пунктах Київщини немає світла через планові технічні роботи на мережі - Частина Київщини залишилась без світла (адреси)
    У деяких населених пунктах Київщини немає світла через планові технічні роботи на мережі
    фото: unsplash.com

    Мешканців Київщини попередили про тимчасові відключення електроенергії

    У понеділок, 20 грудня, частина населення Київської області залишиться без світла через планові відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

    Відключення електроенергії плануються:

    • у Баришівському районному підрозділі,
    • Білоцерківському,
    • Богуславському,
    • Бороднянському,
    • Бориспільському,
    • Броварському,
    • Васильківському,
    • Вишгородському,
    • Володарському,
    • Згурівському,
    • Іванківському,
    • Кагарлицькому,
    • Києво-Святошинському,
    • Макарівському,
    • Миронівському,
    • Обухівському,
    • Переяслав-Хмельницькому,
    • Рокитнянському,
    • Сквирському,
    • Ставищенському,
    • Таращанському,
    • Тетіївському,
    • Фастівському,
    • Яготинському,
    • Ірпінському.

    Адреси, терміни і причини відключення електроенергії

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    Раніше очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що віялових відключень світла не буде. За його словами, поточні відключення не пов'язані з економією електроенергії.

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    Теги: електроенергія Київщина ремонт населення
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    Частина Київщини залишилась без світла (адреси)