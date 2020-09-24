Тарифи на залізничні перевезення має встановлювати ринок, а не монополіст, — експерт



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«Підвищення тарифів не має великого сенсу і лише відволікає увагу від необхідності здійснити давно очікувану реформу «Укрзалізниці»

Тарифи на залізничні перевезення має встановлювати не державний монополіст «Укрзалізниця», а ринок. Про це заявив колишній народний депутат Володимир Гусак.

За його словами, замість того, аби увесь час підвищувати тарифи, необхідно провести реформу «Укрзалізниці» та відокремити різні напрямки бізнесу, зокрема, пасажирські перевезення та вантажні. А також створити незалежного регулятора, який відповідатиме за формування тарифів в частині, що залишиться монополією.

«Йдеться про розділення «Укрзалізниці» на кілька вертикалей, на інфраструктурну частину, на частину вантажних перевезень – де можна створити навіть кілька компаній, щоб була справжня конкуренція, а там є простір для конкуренції. І виділити пасажирські перевезення в окремий бізнес-сегмент», - розповів Гусак.

Він також наголосив, що в сегменті вантажних перевезень тарифи мають встановлюватись ринком, а не «Укрзалізницею», як це відбувається зараз.

«Треба здійснити ці заходи, ці перетворення. І після того, після створення НКРТ - розглянути питання змін якихось тарифів на інфраструктуру. До того часу жодні зміни тарифів, жодна так звана уніфікація, жодне підвищення тарифів не має великого сенсу і лише відволікає увагу від необхідності зрештою здійснити давно очікувану реформу «Укрзалізниці», - зазначив Гусак.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що «Укрзалізниця», перш ніж підвищувати тарифи на перевезення через запровадження уніфікованого тарифу, має обговорити з бізнесом системну реформу галузі.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба України дійшла до висновку, що запропонована Мінінфраструктури уніфікація тарифів за перевезення порожніх вагонів є черговим підвищенням тарифів на залізничні перевезення.