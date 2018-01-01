Тепер ProZorro не обдуриш? Порошенко схвалив запуск ризик-індикаторів

Президент підписав зміни до закону, які дозволяють здійснювати моніторинг закупівель

Президент Петро Порошенко підписав закон України про внесення змін до закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Закон дозволяє органам державного фінансового контролю здійснювати ефективний моніторинг закупівель з



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Президент підписав зміни до закону, які дозволяють здійснювати моніторинг закупівель

Президент Петро Порошенко підписав закон України про внесення змін до закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Закон дозволяє органам державного фінансового контролю здійснювати ефективний моніторинг закупівель з метою попередження порушень у цій сфері та дотримання замовниками законодавства на всіх стадіях закупівлі. Закон сприятиме попередженню втрат публічних коштів шляхом посилення контролю за публічними закупівлями, а також створює умови для подолання корупції в цій сфері.

Порошенко наголосив, що платформа ProZorro вже оздоровила сектор державних закупівель, заощадивши десятки мільярдів бюджетних коштів.

Президент зазначив, що підписані ним зміни до закону про державні закупівлі впроваджують автоматичний ризик-менеджмент у закупівлях. «В онлайні працюватиме система ризик-індикаторів, яка сигналізуватиме контролюючому органу про те, що з цим учасником щось не так. Це нововведення адресовано, в першу чергу тим, хто навчився чи вчиться дурити ProZorro. Алгоритми будуть підказувати, куди саме дивитись, як на максимально ранніх стадіях вирахувати тих, хто хоче обійти систему»,- підкреслив Порошенко.

Як повідомлялося, фармацевтичний дистриб'ютор ТОВ «БаДМ-Б» за підсумками 2017 року стало лідером за кількістю виграних тендерів в системі електронних закупівель ProZorro.

За сумою виграних тендерів рейтинг очолив «Нафтогаз». У 2017 році компанія закрила 18 тендерів на загальну суму в 25,3 млрд гривень.

До слова, перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов в інтерв’ю «Главкому» розповів, що періодично в різних законопроектах спливають якісь правки, які намагаються поставити систему ProZorro під контроль чи щось вивести з-під неї, або обмежити використання.