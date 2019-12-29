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    Суспільство

    Громадяни України просять Зеленського не закривати секонд-хенди

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    Громадяни України просять Зеленського не закривати секонд-хенди

    Відповідна петиція набрала 77 голосів

    Відповідна петиція №22/081650-еп розміщена на сайті Глави держави.

    «Пан Президент, Володимир Олександрович, від імені всіх небайдужих, дуже вас прошу, не дозвольте закриття секонд-хендів. Справа в тому, що не кожен може собі дозволити піти у торговий центр і купити нові речі, для звичайних людей секонд-хенд це хоч якийсь вихід з цієї ситуації. Дуже дякую», – йдеться у тексті петиції.

    Відповідна петиція набрала 77 голосів з 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 90 днів.

    Додамо, на сайті Глави держави з’явилося декілька петицій щодо заборони сенконд-хендів в Україні. Автори петицій зазначають, що в умовах економічного становища в країні, секонд-хенди потрібні для малозабезпечених громадян.

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    Нагадаємо, в Україні хочуть заборонити секонд-хенд.

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