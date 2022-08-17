Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

«Нафтогаз» оприлюднив тарифи на зиму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Нафтогаз» оприлюднив тарифи на зиму
фото з відкритих джерел

Тарифний план «Фіксований» – 7,96 грн/куб. м – діє до кінця квітня 2023 року

Під час опалювального сезону тарифи на газ для побутових споживачів в Україні не змінюватимуться. Ціна 7,96 грн за кубометр діятиме до 1 травня 2023 року. Про це повідомила пресслужба газопостачальної компанії «Нафтогаз України».

«Опалювальний сезон» – страшні для українців слова, проте підстав для хвилювання немає», – зазначили у компанії.

«Тарифний план «Фіксований» – 7,96 грн/куб. м – діє до кінця квітня 2023 року. «Ціна незмінна та довоєнна», – додали в «Нафтогазі».

Компанія також нагадала споживачам про необхідність сплачувати рахунки. «Сьогодні це дуже важливо... Пам'ятайте, що кожен оплачений рахунок – підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023», – заявили у компанії.

При цьому в «Натфогазі» додали, що в ЄС газ для населення став дорожчим. Наприклад, у Литві ціна досягла 1,02 євро/куб. м, або близько 42 грн, у Молдові - 22,99 лея/куб. м, або майже 44 грн, а в Польщі – 6,64 злотих, або понад 53 грн. Серед причин зростання назвали збільшення закупівельної ціни природного газу на європейському ринку та газовий шантаж Росії.

Як раніше повідомлялося, уряд зобов’язав «Нафтогаз» запасатися вітчизняним газом.

Також нардеп Олексій Кучеренко заявив, що «Нафтогаз» мусить оприлюднити інформацію про споживання і запаси газу під час війни.

Читайте також: «Відкрийте, ревізія!» Нардеп Олексій Кучеренко про землетрус у «Нафтогазі»
Теги: Нафтогаз України тарифи газ опалення

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держаудитслужба проведе повний аудит дочірніх підприємств «Нафтогазу»
Землетрус у «Нафтогазі». Нардеп анонсував ревізію монополіста і його дочірніх структур
12 серпня, 06:57
Кредитори знову відмовили Нафтогазу у відтермінуванні виплат
Кредитори відмовили «Нафтогазу» у відстроченні виплати боргу – Reuters
9 серпня, 06:31
Землетрус у «Нафтогазі». Депутат анонсував звільнення Вітренка
Землетрус у «Нафтогазі». Депутат анонсував звільнення Вітренка
11 серпня, 15:58

Особисті фінанси

«Нафтогаз» оприлюднив тарифи на зиму
«Нафтогаз» оприлюднив тарифи на зиму
Оренда житла. Скільки вартує бюджетна квартира у Львові (фото)
Оренда житла. Скільки вартує бюджетна квартира у Львові (фото)
Мінсоцполітики вигадало, як підвищити пенсії українцям
Мінсоцполітики вигадало, як підвищити пенсії українцям
Ціни на гречку знову полізли вгору. Де можна купити дешевше
Ціни на гречку знову полізли вгору. Де можна купити дешевше
Чи треба скорочувати зарплати під час війни? Відомий банкір дав пораду
Чи треба скорочувати зарплати під час війни? Відомий банкір дав пораду
Як відома мережа супермаркетів хитрує із цінами: екснардеп розкрив схему
Як відома мережа супермаркетів хитрує із цінами: екснардеп розкрив схему

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Стоп салют! Аналіз свіжих рішень Ради
40K
Вибухи у Криму: що зберігали окупанти на майданчику неподалік Джанкоя (відео)
38K
Ситуація загострилася: на півдні ворог підвищив активність авіаційних та ракетних атак
33K
Журналісти знайшли, де пересиджують війну Столар, Суркіс та інші одіозні нардепи
33K
У Миколаєві прозвучали потужні вибухи
24K
Ув’язнений Саакашвілі звернувся до українців із проханням

Новини

СБУ встановила деталі підриву Північно-Кримського каналу
Сьогодні, 14:36
У Маріуполі рашисти тримають у черзі на фільтрацію більше тисячі людей – радник мера
Сьогодні, 13:55
Розтрощені будинки, вирви у землі: фото наслідків обстрілу Миколаївщини
Сьогодні, 13:02
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух біля лігва рашистів
Сьогодні, 12:24
Окупанти вдруге викрали голову громади на Херсонщині
Сьогодні, 11:46
ЗСУ збили дрон та БПЛА росіян на мільйони рублів
Сьогодні, 11:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту