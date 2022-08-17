«Нафтогаз» оприлюднив тарифи на зиму

Тарифний план «Фіксований» – 7,96 грн/куб. м – діє до кінця квітня 2023 року

Під час опалювального сезону тарифи на газ для побутових споживачів в Україні не змінюватимуться. Ціна 7,96 грн за кубометр діятиме до 1 травня 2023 року. Про це повідомила пресслужба газопостачальної компанії «Нафтогаз України».

«Опалювальний сезон» – страшні для українців слова, проте підстав для хвилювання немає», – зазначили у компанії.

«Тарифний план «Фіксований» – 7,96 грн/куб. м – діє до кінця квітня 2023 року. «Ціна незмінна та довоєнна», – додали в «Нафтогазі».

Компанія також нагадала споживачам про необхідність сплачувати рахунки. «Сьогодні це дуже важливо... Пам'ятайте, що кожен оплачений рахунок – підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022/2023», – заявили у компанії.

При цьому в «Натфогазі» додали, що в ЄС газ для населення став дорожчим. Наприклад, у Литві ціна досягла 1,02 євро/куб. м, або близько 42 грн, у Молдові - 22,99 лея/куб. м, або майже 44 грн, а в Польщі – 6,64 злотих, або понад 53 грн. Серед причин зростання назвали збільшення закупівельної ціни природного газу на європейському ринку та газовий шантаж Росії.

Як раніше повідомлялося, уряд зобов’язав «Нафтогаз» запасатися вітчизняним газом.

Також нардеп Олексій Кучеренко заявив, що «Нафтогаз» мусить оприлюднити інформацію про споживання і запаси газу під час війни.