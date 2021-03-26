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    Думки вголос

    Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам: українців попередили про зміни з 1 квітня

    • Андрій Павловський

      Експерт з питань соціальної політики

    •  glavcom.ua
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    Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам: українців попередили про зміни з 1 квітня

    Якщо працюючий пенсіонер заробляє менше, ніж до виходу на пенсію, при перерахунку буде врахований тільки додатковий стаж, а нова, нижча зарплата – ні

    Урядовці знову обіцяють і вчерговий раз піаряться на тому що і так повинні робити згідно законодавства, що з 1 квітня 2021 року будуть перераховувати пенсії працюючим пенсіонерам.

    В Україні багато пенсіонерів змушені працювати і після виходу на пенсію, тому що не вистачає на саме необхідне. Таких працюючих пенсіонерів 2,7 млн, тобто, кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати. Проте, не кожен із них отримає обіцяну добавку до пенсії, 700 тис. осіб, що вийшли на пенсію після 1 квітня 2019 року залишаться без перерахунку.

    Слід нагадати, що за часів уряду Гройсмана діяло обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам, їм виплачували лише 85% від розміру пенсії.

    Обіцяне збільшення пенсії залежить від зарплати і тривалості страхового стажу. Коєфіціент страхового стажу враховується у відсотках: 1 рік=1% , до «пенсійної реформи Гройсмана-Реви» було 1,3% (зменшення коєфіціенту страхового стажу призвело до зменшення майже на чверть розміру пенсій, тих хто вийшов на пенсію після «реформи»)

    Якщо працюючий пенсіонер заробляє менше, ніж до виходу на пенсію, при перерахунку буде врахований тільки додатковий стаж, а нова, нижча зарплата – ні.

    Поки точно не відомо, коли почнуть виплачувати перераховані пенсії працюючим пенсіонерам. В Мінсоцполітики обіцяють почати в кінці травні на початку червня…

    До речі, у 2021 році працюючі пенсіонери ще мають право на збільшення доплати за понаднормовий стаж (більше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків). За один рік понаднормового стажу, доплата складе 1% від мінімальної пенсії, тобто 17,69 грн, з 1 липня – 18,54 грн.

    Крім того, варто нагадати, що надбавки, доплати і підвищення, які призначаються непрацюючим пенсіонерам (надбавка на непрацездатних членів сім’ї, встановлене підвищення за проживання на територіях радіоактивного забруднення, доплата до розміру пенсії з урахуванням індексації, тощо) припиняються у разі працевлаштування пенсіонера…

    Поки, що працюючі пенсіонери змушені тільки чекати на обіцяне владою підвищення пенсій.

    Разом з тим працюючі пенсіонери опинилися перед складним життєвим вибором. Справа в тому, що в умовах посилення карантинних заходів осіб старше 60 років визнано такими, що потребують самоізоляції, вони – в групі ризику щодо захворювання на коронавірус!

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    Джерело: блог Андрія Павловського

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    Теги: пенсіонери зарплата пенсія стаж
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