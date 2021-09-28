Тарифна криза. У Черкасах хочуть перенести шкільні канікули, щоб заощадити на опаленні

Канікуле у школах Черкас змістять для того, щоб пізніше розпочати опалювальний сезон

Тарифи на тепло для бюджетних установ міста цього року зростуть у кілька разів

Для того щоб зменшити споживання тепла, міська влада Черкас планує змістити канікули для школярів, щоб розпочати опалювальний сезон в школах пізніше. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив глава комітету з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

Він уточнив, що Черкаський міськвиконком затвердив нові тарифи на теплову енергію КП «Черкаситеплокомуненерго». Цього року для бізнесу та бюджетних установ тепло подорожчає на 205%, а гігакалорія теплової енергії коштуватиме 4316 грн.

Попенко також додав, що тариф на тепло для населення у Черкасах цього року зріс на 35% та становив 2034 грн за гігакалорію тепла. Таким чином, за словами Попенка, відтепер черкасцям доведеться сплачувати більш ніж 2 тис. грн за опалення однокімнатної квартири загальною площею 40 квадратних метрів.

Як повідомлялося раніше, у місті Черкаси підняли тарифи на тепло як для населення, так і для комерційних установ, що користуються послугами комунального підприємства «Черкаситеплокомуненерго». Відповідне рішення ухвалили на виконкомі Черкаської міської ради 28 вересня.

Керівник комунального підприємства «Черкаситеплокомуненерго» Павло Карась пояснив, що без підняття тарифу на тепло пройти опалювальний сезон неможливо.

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