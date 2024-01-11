Чи вистачить в держави коштів на соціальні виплати – відповідь Кабміну

Усі соціальні допомоги є чим покривати, і питання щодо цього не виникатиме

У Міністерстві соціальної політики України запевнили, що в бюджеті достатньо коштів для видатків на соціальні виплати. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

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«Нема потреби хвилюватись, тому що ми сьогодні забезпечені коштами для покриття соціальних видатків. У кінці листопада, ми, як міністерство, підписали угоду зі Світовим банком, яка передбачає кошти на покриття усіх наших соціальних допомог», – сказала Жолнович.

Міністерка запевнила, що, відповідно, усі соціальні допомоги є чим покривати, і питання щодо цього не виникатиме.

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«А якщо говорити про пенсії, то тут нам на допомогу прийшли наші військові, я б так сказала, які допомагають не тільки на лінії зіткнення, а і єдиними соціальними внесками, які вираховуються з їхніх заробітних плат», – додала посадовиця.

Жолнович підкреслила, що внаслідок цього дуже добре наповнюється Пенсійний фонд, тож виплата пенсій закривається внутрішнім ресурсом. Що ж стосується індексації пенсій, яка традиційно відбувається щороку у березні, вона зазначила, що Мінсоцполітики поки не розглядає ніяких варіантів її перенесення чи скасування.

«Ми плануємо традиційно виконувати всі наші стандарти, які заплановані в межах цього року. Звісно, можуть бути надзвичайні обставини, але наразі, в поточному варіанті, ми плануємо робити цю індексацію», – акцентувала міністерка соцполітики.

Зазначимо, що у державному бюджеті на 2024 рік на соціальні видатки передбачено майже 470 млрд грн. Порівняно із 2023 роком, сума збільшена на 25 млрд грн.

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1 січня в Україні змінилися деякі соціальні показники. Прожитковий мінімум, який не змінювався з грудня 2022 року, наразі становить 2920 грн (було 2589 грн). Зростання прожиткового мінімуму спричинило збільшення розміру низки соціальних виплат.

Мінімальна пенсія в Україні зросла із 2093 грн до 2361 грн, максимальна – з 20 930 гривень до 23 610 гривень. Індексацію всіх пенсій заплановано провести з 1 березня. Цього року її мають провести за новою бальною системою, щоб зрівняти виплати громадянам, які вийшли на пенсію у різний час.