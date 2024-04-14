У яку суму Україні обходиться один мобілізований на рік: названо цифру

Фактична кількість мобілізованих на сьогоднішній момент – це 1 мільйон 100 тисяч людей

В Україні один мобілізований громадянин на рік обходиться державному бюджету мінімум у 1,3 мільйона гривень. Із цих грошей 40% йдуть на оплату праці та виплати військовослужбовцям. Про це «Громадському радіо» розповів директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

«У цих грошах до 40% сидить оплата праці, далі – виплати військовослужбовцям. Це лише середня цифра, тому що треба розуміти, що для тих, хто на передку, ця цифра зростає. Далі йде харчування, мінімальний обсяг обладнання, озброєнь, боєприпасів. І ще раз говорю: це мінімальна цифра», – наголосив Олег Пендзин.

Він також додав, що фактична кількість мобілізованих на сьогоднішній момент – це 1 мільйон 100 тисяч людей.

«При чому, навіть якщо з тих чи інших причин людина або помирає, або отримує інвалідність, все одно держава лишається зобов’язаною людині. Тобто навіть з 1 мільйон 300 тисяч на людину, якщо рахувати на всіх мобілізованих – це 1 трильйон 700 млрд грн на рік. І це весь обсяг доходів державного бюджету на 2024 рік. Весь обсяг. Це ще не рахуючи обовʼязкові виплати по 15 млн. Тобто буде ще більше», – підкреслив Олег Пендзин.

За його словами, всі соціальні видатки, підтримка бізнесу, субсидії, перерахування коштів з бюджету до пенсійного фонду відбуваються коштом запозичень.

«Тобто оті 37,5 млрд доларів, які цього року ми маємо десь випросити, вибачте, вони не мають жодного відношення до фінансування війни. Більше того, є пряма заборона їх використовувати для фінансування будь-яких видатків, пов’язаних із захистом України від агресії Для чого я це говорю? Виходячи з цих цифр, які я назвав, навіть мобілізація додаткових 100 тисяч людей, це 130 мільярдів гривень плюс», – додав Пендзин.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

До слова, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.