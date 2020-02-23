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    Суспільство

    Фахівці розповіли, чи є антибіотики в українському м’ясі

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    <p>Антимікробна резистентність &ndash; одна з найбільших на сьогодні проблем у сфері охорони здоров&rsquo;я, яка загрожує перекреслити ціле століття медичних досягнень. Всі країни повинні знайти баланс між використанням антибіотиків і заходами з боротьби - Фахівці розповіли, чи є антибіотики в українському м’ясі

    Антимікробна резистентність – одна з найбільших на сьогодні проблем у сфері охорони здоров’я, яка загрожує перекреслити ціле століття медичних досягнень. Всі країни повинні знайти баланс між використанням антибіотиків і заходами з боротьби

    Використання антибіотиків виробниками харчових продуктів – одна з найбільших проблем сучасності

    Проведені Держпродспоживслужбою дослідження вказують на те, що в українському м’ясі немає залишків антибіотиків. Про це повідомили УНН у відомстві.

    «Планами державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів передбачено відбір та проведення лабораторних досліджень (випробувань), у тому числі антибактеріальних субстанцій (антибіотиків) і за проведеними результатами яких, у необроблених харчових продуктах тваринного походження, залишків антибіотиків не виявлено», – зазначили у Держпродспоживслужбі.

    Також там повідомили, що нині активно займаються вивченням теми резистентності до антибіотиків, яка турбує увесь світ.

    «Стосовно підвищення обізнаності про стійкість до антимікробних препаратів та популяризації передового досвіду у даній сфері, інформуємо, що представники Держпродспоживслужби разом з представниками міністерств, громадських об’єднань та асоціацій постійно приймають участь в міжнародних та національних симпозіумах, конференціях та тренінгах з питань антибіотикорезистентності мікроорганізмів до антимікробних препаратів», – зазначили у Держпродспоживслужбі.

    Минулого року у Всесвітній організації охорони здоров’я оголосили про запуск нової глобальної кампанії по боротьбі з лікарською стійкістю, яку прийнято називати «антимікробною резистентністю».

    «Антимікробна резистентність – одна з найбільших на сьогодні проблем у сфері охорони здоров’я, яка загрожує перекреслити ціле століття медичних досягнень. Всі країни повинні знайти баланс між використанням антибіотиків і заходами з боротьби з лікарською стійкістю», – сказав глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

    Саме тому використання антибіотиків виробниками харчових продуктів – одна з найбільших проблем сучасності.

    1 січня 2020 року асоціація «Союз птахівників України» почала моніторинг найбільших виробників курятини та яєць на використання антибіотиків.

    Йдеться про контрольований моніторинг залишків інгібіторів і токсинів у кормах, воді, кінцевій продукції і продуктах життєдіяльності птиці протягом всього циклу її вирощування на чотирьох підприємствах – членах асоціації, які добровільно погодилися пройти тестування, мова про:

    • ЗАТ «Миронівська птахофабрика» Групи МХП (ТМ «Наша Ряба»);
    • ТОВ «Вінницька птахофабрика» Групи МХП (ТМ «Наша Ряба»);
    • ЗАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» (ТМ «Епікур»);
    • ТОВ «Ясенсвіт» ГК «Ovostar Union» (ТМ «Ясенсвіт»).

    В разі успішного проходження аудиту, ці виробники отримають право наносити на свою продукцію маркування «без антибіотиків».

    екологія продукти ВООЗ
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