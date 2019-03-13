У Міненергетики немає інструменту реалізації Нацплану зі скорочення викидів в атмосферу, - екологи



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На державному рівні немає діючих механізмів фінансування Нацплану, - експерти

Зобов'язання України про зниження викидів у повітря на сьогодні виконати неможливо, оскільки на державному рівні немає розуміння важливості та діючих механізмів його фінансування. Про це йшлося на прес-брифінгу «Екологічний порядок денний для кандидатів у президенти України» в Українському кризовому медіа-центрі.

Координатор з підтримки громад центру екологічних ініціатив Тамара Харчилава у відповідь на прохання надати оцінку перспективам реалізації Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок заявила, що «питання повністю не досліджене, з яких джерел фінансувати». Вона нагадала про непрозорий розподіл екологічного податку та брак коштів.

Ачасниця ІГ «Save Dnipro» Ірина Черниш вказала, що з усіх семи кроків, зазначених у постанові Кабміну для реалізації Національного плану виконано лише один: створено робочу групу, хоча створити відповідні умови було потрібно ще у 2018 році.

«Що каже Міністерство палива та енергетики? Вони кажуть про те, що у них фактично немає інструменту реалізації такого Національного плану», — резюмувала вона.

На думку експерта з кліматичної та енергетичної політики Олега Савицького, формально Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок був прийнятий, але був затверджений у такій формі, що повністю унеможливлює його реалізацію. Зокрема, документ містив багато невідповідностей, у тому числі, теплову генерацію на окупованих територіях, а також не враховував втрату значної частини антрацитового видобутку.

«Зараз цей план необхідно переглядати та актуалізувати, аби держава мала реальний дороговказ для теплової генерації. Зараз теплова генерація існує в правовому вакуумі», — заявив Савицький.

Нагадаємо, Національний план із зменшення викидів від великих спалюваних установок затверджено у 2017 році.

Документ є частиною зобов'язань за угодою Асоціації з ЄС та угодою про енергетичне співтовариство. Проте він не визначає фінансові інструменти та конкретні дати виводу об'єктів з експлуатації, а також містить чимало неточностей.