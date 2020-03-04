У Мінфіні розповіли скільки грошей мають повернути пільговики і отримувачі субсидій за минулий рік



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З 27 млн грн, зокрема, 13,7 мільйона гривень субсидій, 2,6 мільйона гривень пільг та 11,1 мільйона гривень допомог - Мінфін

За 2019 рік люди мають повернути до бюджету 27 млн гривень

Міністерство фінансів у 2019 році перевірило 24,5 мільйона пільговиків, отримувачів субсидій та соцвиплат, у половини з них виявили невідповідності, які ставлять під сумнів правомірність отримання виплат. Про це відповіли у Міністерстві фінансів на запит УП.

У Мінфіні додали, що лише за жовтень 2019 року було підтверджено 14 тисяч 737 випадків неправомірних виплат на суму 27,4 млн гривень, яка підлягає поверненню до бюджету.

Зазначається, що з 27 млн грн, зокрема, 13,7 мільйона гривень субсидій, 2,6 мільйона гривень пільг та 11,1 мільйона гривень допомог.

Відзначається, що основні порушення, які виявляли під час перевірки отримувачів субсидій та соцвиплат, це – наявність у пільговиків незадекларованого нерухомого майна, транспортних засобів, земельних ділянок, здійснення ними коштовних покупок або оплати послуг на суму, яка перевищує 50 тис гривень.

Крім того, встановлено випадки надання пільг, нарахування виплати допомог та субсидій померлим громадянам.

Перевірки нарахувань Мінфін здійснює на підставі закону «Про верифікацію та моніторинг державних виплат». Перевірки здійснюються автоматизовано за розробленими методиками та алгоритмами.

У разі виявлення порушення Мінфін надає органам, що здійснюють державні виплати, рекомендації для проведення додаткової перевірки, де перераховуються типи виявлених порушень.

Рішення щодо припинення або зупинення виплати приймається виключно органом, що здійснює державні виплати.

Як повідомлялося, у Мінсоцполітики розповіли, які фактори впливають на розмір субсидій.