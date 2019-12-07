Що буде з курсом долара. Озвучено прогноз



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Наші фінансисти не очікують будь-яких додаткових істотних потрясінь

В Україні курс долара на вихідних знизиться на 10-15 коп./$. Так, купувати американську валюту будуть за 23,5-23,65 грн/$, а покупка буде на рівні 23,7-23,8 грн/$.

Про це повідомляє видання Мінфін.

Після оголошення досить позитивних для ринку нафти рішень країн ОПЕК (зустріч відбулася у Відні і укладені попередні домовленості щодо подальшого зниження видобутку), а також публікації даних по зайнятості в США (краще очікуваних прогнозів) і новин про продовження війни США і Китаю в частині тарифної політики (Китай вимагає зняти частину тарифів або їх зменшення) – міжнародні ринки в п’ятницю лихоманило. Ці новини відбивалися на поведінці пари євро/долар.

Але до завершення українського сесії 6-го грудня ці новини вже своє майже відіграли. Тому наші фінансисти не очікують будь-яких додаткових істотних потрясінь на азіатській (нічний для України) п’ятничної сесії по парі євро / долар. Сьогодні ввечері й у вихідні при виставленні своїх курсів по євро вони будуть орієнтуватися на співвідношення цієї пари на вечір 6 листопада в рамках 1,1050 долара за євро.

На 7-8 грудня курс готівкового євро в обмінниках буде в межах: прийом 25,967 – 26,133 гривні і продаж 26,188 – 26,299. А спред складе від 20 до 33 копійок.

Деякі обмінники, на побоюваннях подальших курсових стрибків пари євро/долар на світових ринках і виходячи зі своїх індивідуальних завдань – можуть ще додатково до вказаних котирувань вносити в свої цінники корективи в межах плюс-мінус до 6-10 копійок на євро.

Нагадаємо, курс долара до гривні в грудні 2019 може істотно змінити свій напрямок. Експерти вважають, що наступний місяць буде випробуванням для української валюти. В останні числа листопада гривня зробила те, чого від неї зовсім не очікували – вона побила черговий рекорд у бік пониження і перевалила за психологічну позначку в 24 гривні.

Як повідомлялося, гривня побила чотирирічний максимум: курс валют на 3 грудня.