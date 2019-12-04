У Раді розпочалося ранкове засідання трансляція



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Сьогодні депутати розглядатимуть законопроєкт про ринок електроенергії

У Верховній Раді сьогодні, 4 грудня, почали розглядати у другому читанні законопроект про ринок електроенергії. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Доповідати в Раді з цього питання буде голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Також народні депутати сьогодні розглянуть у першому читанні законопроект про оборонні закупівлі. Згідно з порядком денним Ради, сьогодні відбудуться парламентські слухання щодо земельної реформи.

Взагалі сьогодні парламентарі розглянуть 13 законопроектів.

Нагадаємо, 29 листопада парламентський Комітет з питань енергетики розглянув на засіданні законопроект № 2233 «Про ринок електричної енергії». Даний законопроект було прийнято за основу зі скороченням строків підготовки до другого читання 12 листопада.

Зазначимо, у Кабінеті міністрів розглядають план диверсифікації джерел енергоресурсів, в рамках якого з одного джерела Україна не зможе отримати більше 30% енергетичного ресурсу.

Зазначимо, що Україна встановила мито на імпорт електроенергії з Росії.