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    Економіка та фінанси

    У Швеції може з’явитися державна криптовалюта

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    <p>Якщо електронна крона вийде в обіг, вона буде використовуватися для імітації повсякденних банківських операцій</p> - У Швеції може з’явитися державна криптовалюта

    Якщо електронна крона вийде в обіг, вона буде використовуватися для імітації повсякденних банківських операцій

    Швеція декілька років лідирує в процесі переходу до безготівкових розрахунків

    Центральний банк Швеції почав тестувати першу в Євросоюзі державну криптовалюту.

    Про це повідомляє The local .

    Як пише видання, Швеція декілька років лідирує в процесі переходу до безготівкових розрахунків.

    Зазначається, що валюта e-Krona випускається центральним банком країни. Більша частина шведських банків вже не зберігають готівку в своїх сховищах.

    Банк Швеції хоче проаналізувати, чи зможе ефективно впровадити державну криптовалюту. Якщо електронна крона вийде в обіг, вона буде використовуватися для імітації повсякденних банківських операцій, таких як платежі, депозити і зняття коштів з цифрового гаманця

    Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро вирішив продавати венесуельську нафту за криптовалюту. Він зазначив, що введення операцій з криптовалютой Petro стало відповіддю на економічні санкції США.

    Каракас запустив криптовалюту Petro в лютому 2018 року для подолання фінансової блокади з боку Сполучених Штатів.

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