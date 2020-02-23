У Швеції може з’явитися державна криптовалюта



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Якщо електронна крона вийде в обіг, вона буде використовуватися для імітації повсякденних банківських операцій

Швеція декілька років лідирує в процесі переходу до безготівкових розрахунків

Центральний банк Швеції почав тестувати першу в Євросоюзі державну криптовалюту.

Про це повідомляє The local .

Як пише видання, Швеція декілька років лідирує в процесі переходу до безготівкових розрахунків.

Зазначається, що валюта e-Krona випускається центральним банком країни. Більша частина шведських банків вже не зберігають готівку в своїх сховищах.

Банк Швеції хоче проаналізувати, чи зможе ефективно впровадити державну криптовалюту. Якщо електронна крона вийде в обіг, вона буде використовуватися для імітації повсякденних банківських операцій, таких як платежі, депозити і зняття коштів з цифрового гаманця

Раніше президент Венесуели Ніколас Мадуро вирішив продавати венесуельську нафту за криптовалюту. Він зазначив, що введення операцій з криптовалютой Petro стало відповіддю на економічні санкції США.

Каракас запустив криптовалюту Petro в лютому 2018 року для подолання фінансової блокади з боку Сполучених Штатів.