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Експерти назвали продукт, який подорожчає до Великодня на 5-7%

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Експерти назвали продукт, який подорожчає до Великодня на 5-7%
фото: Pixabay

Через підвищений попит ціни можуть злетіти на м'ясо та яйця

У період великодніх свят українцям слід чекати на традиційне подорожчання продуктів. Експерти Інституту аграрної економіки у коментарі 24 каналу розповіли, на що саме зростуть ціни.

Очікується, що подорожчання стосуватиметься всіх видів м'яса. Через підвищений попит ціни злетять на 5-7%. Експерти зазначили, що м'ясо і так зросло в ціні з початку 2023 року, крім курячого філе, свинячої грудинки та солоного сала.

«Яловичина – гуляш та ребра, а також свинина – лопатка та ошийок – подорожчали з початку 2023 року на 1-3%... Гомілки та стегна – з початку 2023 року зросли в ціні на 5-10 %», – зауважила наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Наталія Копитець.

Також імовірно, що ціни злетять на яйця. Їхня вартість із минулого Великодня підвищилася в 2,1 раза.

Однак передбачається, що продукти подешевшають невдовзі після святкування Великодня. Сприятиме зниженню цін припинення сильного попиту. А з початком справжнього потепління на ринок надійде багато яєць, що дозволить стабілізувати їхню ціну.

Нагадаємо, цього року навесні на українських ринках та в магазинах суттєво здорожчали овочі. Збільшення цін зумовлене не лише сезонністю, а ще й енергетичною кризою і окупацією.

Раніше, «Главком» дізнався, що салат зі свіжих овочів обійдеться українцям дорожче, аніж шматок свинячого стейка. 

Також повідомлялося, коли і наскільки знизиться ціна на яйця в Україні.

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Теги: ринок продукти Великдень 2023 ціни

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