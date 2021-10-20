Стало відомо, скільки у вересні заробили члени Кабміну

Міністри без урахування податків за вересень отримали заробітну плату у межах 52-63 тис. грн.

Найбільшу зарплатню серед міністрів нарахували міністру оборони Андрію Тарану

Зарплати членів Кабінету міністрів у вересні були дещо вищими, ніж у серпні. Деяким посадовцям нарахували навіть удвічі більше, ніж за попередній місяць. Водночас, заступники міністрів переважно отримували більшу зарплатню, ніж їхні керівники. Про це повідомляє «Слово і діло».

Найбільшу зарплатню серед міністрів нарахували міністру оборони Андрію Тарану – 150 957 грн. Трохи менше ‒ міністру у справах ветеранів Юлії Лапутіній (108 469 грн) та міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському (110 013 грн).

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заробили без урахування податків трохи більше 77 тис. грн.

Міністр освіти на науки Сергій Шкарлет заробив за вересень 72 тис. грн – без урахування податків.

Міністр юстиції Денис Малюська, міністерка соціальної політики Марина Лазебна, міністр захисту довкілля Роман Абрамовський та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заробили без врахування податків 66 тис. грн.

Найменшу заробітну плату серед очільників відомств нарахували міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову – 43 074 грн. Дещо більшу зарплату нарахували прем’єр-міністру Денису Шмигалю (44 656 грн).

Інші міністри без урахування податків за вересень отримали заробітну плату у межах 52-63 тис. грн.

Серед заступників міністрів найбільшу зарплату отримала заступниця міністра інфраструктури Анна Юрченко – 144 642 грн без урахування податків.

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко заробив 140 180 грн без урахування податків.

Дещо меншу зарплату нарахували першому заступнику міністра з цифрової трансформації Олексію Вискубу (131 668 грн).

Заступнику міністра з питань стратегічних галузей промисловості Юрію Петровському нарахували 106,7 тис. грн.

Заступниці міністра культури Світлані Фоменко, яку звільнили у середині вересня, нарахували 145,7 тис. грн зарплатні, однак сюди також входить компенсація за невикористану відпустку.

Водночас, у дев’ятьох міністерствах глави відомства заробили більше, ніж їхні заступники – у Міноборони, Мінрозвитку громад, у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості, Мінветеранів, Мінсоцполітики, МВС, МОЗ, Мінфіні та Мінагро.

Нагадаємо, в уряді вважають абсолютним рекордом зростання середньої зарплати в Україні за $500 і обіцяють лікарям її встановити на рівні $900.

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