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    Економіка та фінанси

    Соратник Зеленського похвалився показником, за яким Україна переганяє Росію і Білорусь

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    За словами Гетманцева, середня зарплата в Україні за два роки зросла більше, ніж на 30% - Соратник Зеленського похвалився показником, за яким Україна переганяє Росію і Білорусь
    За словами Гетманцева, середня зарплата в Україні за два роки зросла більше, ніж на 30%
    фото з відкритих джерел

    Гетманцев: «У нас мінімальна зарплата перевищує вже рівень Білорусі, Росії та Молдови»

    Одним із найбільших своїх досягнень у підвищенні середньої зарплати українцям монобільшість вважає те, що майже наблизилася до показників – Білорусі. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

    «Середня зарплата у нас за два роки зросла на понад 30%, ми вперше перевищили поріг у $500. Ми до Білорусі вже наближаємося по середній зарплаті, хоча про це соромно казати. Але спочатку треба цього досягти, а потім говорити про якісь амбітніші цілі. У нас мінімальна зарплата, слава Богу, перевищує вже рівень Білорусі, Росії та Молдови. Тобто, все це робиться, але поступово і не за один рік. І попри кризу, аналогів якій не було з часів Великої депресії», – зазначив Гетманцев.

    Також нардеп заявив, що використання офшорів та виплати зарплат у конвертах формально не порушують закону. Тому немає підстав дорікати президенту Володимиру Зеленському.

    Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, до кінця поточного року мінімальна заробітна плата зросте ще на 500 грн. Підвищення також передбачене наступного року.

    До слова, уряд визнав, що за рік ціни на окремі продукти в Україні виросли на 70-75%

    Читайте також інтерв'ю: Данило Гетманцев: Використання офшорів формально відповідає закону. До президента нема жодних питань

    Теги: зарплата мінімальна заробітна плата Данило Гетманцев
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    Соратник Зеленського похвалився показником, за яким Україна переганяє Росію і Білорусь