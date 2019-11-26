У жовтні Україна витратила понад мільярд доларів на державний борг



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В жовтні витрати державного бюджету з погашення державного боргу склали 21,2 млрд грн, з обслуговування – 7,1 млрд грн

У жовтні Україна витратила понад 28 мільярдів гривень на державний борг та його обслуговування, повідомило Міністерство фінансів України.

«У жовтні витрати державного бюджету з погашення державного боргу склали 21,2 млрд грн, з обслуговування – 7,1 млрд грн», – розповів Мінфін.

За даними відомства, через невелику девальвацію гривні фактичний стан державного боргу виглядає наступним чином: сума в еквіваленті у доларах США зменшилась на 1,35% (у порівняні з вереснем), або на $1,13 млрд, – до $81,83 млрд. Сума боргу в національній валюті зросла на 2,37%, або 47,4 млрд грн, – до 2 045,4 млрд грн.

Нагадаємо, що у вересні держборг України зріс на $1 мільярд.

Крім того, на Україну в 2020 році очікує бюджет проїдання. У цілому за дев'ять місяців держборг зріс на 4,64 мільярда доларів (5,9%) у доларовому еквіваленті, але при цьому скоротився на 170,7 мільярда гривень (7,9%) у гривневому еквіваленті.

При цьому за підсумками 2018 року держборг в цілому зріс на 2,6%, або на 2,02 млрд доларів, - до 78,32 млрд доларів. Роком раніше держборг збільшився на 7,5%, або на 5,33 млрд, - до 76,31 млрд доларів.