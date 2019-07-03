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    Економіка та фінанси

    Україна і Канада планують розширити угоду про вільну торгівлю

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    Україна і Канада планують розширити угоду про вільну торгівлю

    Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у посиленні торговельно-економічної та інвестиційної співпраці з Канадою

    Україна та Канада працюватимуть над розширенням дії двосторонньої Угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій.

    Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо 2 липня у Торонто.

    «Важливе місце в українсько-канадських відносинах посідає торговельно-економічна та інвестиційна співпраця. І ми хотіли б її посилити. Тому наші країни працюватимуть над розширенням дії двосторонньої Угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій», – повідомив глава держави.

    Він також зазначив, що разом з командою працює над тим, щоб умови ведення бізнесу в Україні були комфортними.

    «Я щиро вітаю інвестиції в нашу країну канадських компаній, таких як Brookfield, TIU, Black Iron, Vermilіon. Вчора українська компанія разом з канадською «Верміліон Енерджі» виграли право на нафтогазові ділянки», – повідомив глава держави.

    Зеленський також подякував канадській стороні за чудову організацію Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка стартувала 2 липня.

    «Вірю, що цей форум стане ефективним майданчиком, адже наші амбітні плани потребують широкої підтримки міжнародних донорів», – зазначив президент України.

    Крім того, він підкреслив, що Україна вивчатиме досвід Канади з розбудови справедливої, щасливої та успішної країни.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув з візитом до Канади. 

    Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

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