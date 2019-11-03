«Ми знаємо росіян, ми торгуємо з ними». У Норвегії виступили за скасування санкцій проти Росії



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Глава губернської ради Фіннмарк Рагнхільд Вассвік Фото: Оддджер Ісаксен

Посадовець вказала, що обмеження проти РФ вдаряють і по норвезькому бізнесу

Глава губернської ради Фіннмарк (найпівнічніша і найбільша адміністративно-територіальна одиниця Королівства Норвегія) Рагнхільд Вассвік пояснила необхідність скасування антиросійських санкцій.

У своїй статті для iFinnmark вона зазначила, що під час святкування 75-річного ювілею визволення Східного Фіннмарк в Норвегії пройшла дводенна конференція з Росією, під час якої політик заявила про важливість зняття санкцій з Москви.

Ця репліка викликала бурю критики в норвезьких ЗМІ, однак Вассвік вирішила пояснити, чому вважає цей крок обґрунтованим.

«Ми знаємо росіян, ми співпрацюємо з ними, ми торгуємо з ними. Ми задаємо їм і критичні питання. Але тут, на півночі, ми сприймаємо росіян як друзів і сусідів. Ясна річ, нам здається дивним і неприродним вводити санкції щодо тих, кого ми вважаємо хорошими сусідами», – написала політик.

При цьому вона зазначила, що всі регіони Норвегії слідують за позицією Осло, хоч можуть і вважати санкції марними.

Вассвік вказала, що обмеження проти РФ вдаряють і по норвезькому бізнесу, бо Москва замінює їх продукцію своєї і активно розвиває власну промисловість.

Нагадаємо, норвезька розвідка повідомила, що Росія розпочала найбільші з часів «холодної війни» військові навчання з підводними човнами в Північній Атлантиці, зокрема з атомними.