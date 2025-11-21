Україна може збільшити постачання американського газу через Польщу у 2026 році

Україна може імпортувати до 1 млрд м³ американського газу через Польщу

Газ проходитиме регазифікацію у польському терміналі Свіноуйсьце та надходитиме до України через кордон

Група «Нафтогаз» і польська компанія ORLEN уклали угоду про постачання американського скрапленого газу (LNG) до України у 2026 році. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Перші 300 млн м³ газу надійдуть уже в першому кварталі, а загалом імпорт може досягти 1 млрд м³. Раніше, 7 листопада, сторони підписали лист про наміри під час енергетичної конференції P-TEC у Греції, зазначили у «Нафтогазі».

«Ми послідовно диверсифікуємо джерела й маршрути постачання газу, щоб зміцнити нашу енергетичну стійкість. Цього року в межах наших домовленостей з ORLEN до України буде поставлено 600 млн м³ американського LNG. Загалом у 2026 році очікуємо імпорт американського LNG на рівні 1 млрд м³», – повідомив голова правління Сергій Корецький.

У пресслужбі уточнили, що газ проходитиме регазифікацію на терміналі Свіноуйсьце у Польщі та надходитиме до України через польсько-український кордон.

Віцепрезидент правління ORLEN Роберт Сошинський зазначив, що від підписання листа про наміри до фінального контракту минуло лише кілька днів, і така швидкість стала можливою завдяки взаємній довірі та чіткому розумінню потреб обох сторін.

«Співпраця між нашими компаніями посилює енергетичну безпеку регіону і створює умови для подальшого розвитку бізнесу й зміцнення позицій на ринку по обидва боки», – додав Сошинський.

Нагадаємо, що ціни на природний газ у Європі впали до найнижчого рівня з травня 2024 року на тлі повідомлень про те, що президент України Володимир Зеленський погодився працювати над мирним планом.